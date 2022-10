Campeonato de la primera categoría de la Liga Pro 2022, INDEPENDIENTE VS TÉCNICO UNIVERSITARIO, disputado en el Estadio Banco de Guayaquil. Fotos: Rolando Enríquez/ API Sangolquí, Lunes 10 de octubre de 2022

La fecha 13 de la segunda etapa de la LigaPro se cerró el lunes 10 de octubre con el encuentro entre Independiente del Valle y Técnico Universitario. La victoria fue para el cuadro ambateño por 1-0 con gol de Édison Carcelén.

La conquista del Rodillo, al minuto 89, provocó los reclamos de los jugadores rayados debido a que el asistente Luis González levantó la banderola y la bajo enseguida tras la conquista. Los ánimos se caldearon y hubo fuertes reclamos sobre el línea y el central Franklin Congo.

Este partido no contaba con la herramienta VAR y el réferi decidió que la anotación era válida, la que al final le dio tres puntos valiosos a Técnico Universitario en su meta de evitar el descenso a la Serie B y dejó a Independiente del Valle con pocas opciones de pelear por ganar la etapa, al ubicarse a cuatro puntos del líder, Aucas.

Juan Pablo Buch, entrenador del cuadro ambateño, sobre los reclamos por el gol señaló que "con mucho respeto lo digo, hay que saber perder, no todo en la vida es ganar. A mí también me han ganado partidos en último minuto y en la última jugada, pero no podemos justificar un resultado en el desempeño de un árbitro".

La polémica continuó tras el pitazo final con cruces entre jugadores de los dos equipos en el túnel de acceso a los camerinos que fue controlado por los policías y personal de seguridad privada presente en el lugar.

Incidentes en el túnel del estadio Banco de Guayaquil entre jugadores de Independiente y Técnico Universitario. pic.twitter.com/jbX9ByJyMh — Wilson Marcelo Cordova (@wilsoncordova) October 11, 2022

Los árbitros, con Congo a la cabeza, también tuvieron problemas para entrar al camerino. En medio de gritos de "ladrones" y de lanzamiento de objetos por parte de hinchas de los rayados tuvieron q ser protegidos por escudos de los policías.

Estos incidentes y los reclamos de los jugadores de Independiente del Valle tras el tanto de Carcelén no forman parte del informe elaborado por el juez central, y que es la base para posibles sanciones por parte de la LigaPro.