Desde encocado hasta salsa choke en la previa Ecuador vs. Colombia

Pasitos de baile, reencuentros y cambio de look es lo que han dejado ver algunos jugadores de La Tri.

Después de toda la farra que vivieron algunos colombianos durante el homenaje a Carlos Vives en los Latin Grammy, llegó el turno de la fiesta del fútbol.

Desde Barranquilla, la salsa choke ambientaba la previa del partido entre Ecuador y Colombia. A ambas selecciones no solo las iguala el mismo gusto por este pegajoso baile, sino cuánto han crecido a nivel futbolístico.

Previo al duelo, o más bien a la fiesta futbolera, hubo algunos posteos que se volvieron virales en las redes. EXPRESIONES se los muestra.

Con la histórica

Hasta para modelo, Piero Hincapié es un pro. El jugador se probó una de las camisetas más históricas de La Tri. Es aquella con la que Ecuador logró clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, es decir, la de Corea - Japón 2002. ¡Tremenda camiseta! Tras ser fotografiado, bailó unos pasitos de salsa choke en la habitación que compartió con Plata y el video se hizo viral.

La alegría de Piero al tener su nombre en la camiseta histórica de la selección. Foto: Instagram

Del buen encocado

La comida y la buena compañía se convirtió en el match perfecto para disfrutar de las concentraciones. Los jugadores de La Tri fueron sorprendidos por la mamá de Gonzalo Plata. quien con delantal y la red para el pelo, se equipó y les preparó enconcado. Como para que ninguno se desmaye en los entrenamientos ¿Será que luego de esa delicia la llaman para Master Chef?

Chao churros

Con los ánimos subidos pero sin churros. Así está Jeremy Sarmiento quien ha estrenado nuevo look. Al parecer, ha sido la cábala. No cabe duda, de que se atreve a los cambios extremos. ¿Cerrando ciclos? La barba sigue igual así que no hay excusas para perderlo de vista, las veces que salte a la cancha. Aunque en Instagram, algunas fans le lloran para que vuelva a dejar crecer sus rizos.

El reencuentro

Luego del entrenamiento de la Tri en el estadio Monumental, Byron Castillo, jugador del Barcelona, no desaprovechó el momento y se reencontró con sus compañeros. ‘El menor’, como lo llaman, se tomó junto a ellos la respectiva foto para el Instagram. Tras pasar el drama judicial por su nacionalidad, el compañerismo con los muchachos sigue intacto.

Después del entrenamiento no faltó la fotito para las redes. Foto: Instagram

