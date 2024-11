Fechas confirmadas: ¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador en las Eliminatorias?

Con el Ecuador vs Colombia en Barranquilla del 19 de noviembre del 2024, se cerró el año de la tricolor. El balón volverá a rodar en las eliminatorias sudamericanas la última semana de marzo del 2025; serán cuatro meses sin que la Tri esté en acción en el camino al Mundial 2026.

La fecha 13, será en el 2025 y tendrá a la Tri recibiendo a la selección de Venezuela, mientras que los demás partidos de esa fecha serán: Brasil vs. Colombia, Perú vs. Bolivia, Uruguay vs. Argentina y Paraguay vs. Chile.

El argebtino Sebastián Beccacece es el entrenador de Ecuador FREDDY RODRÍGUEZ

Para el 2025, se espera cerrar el camino al Mundial 2026, que se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Todos los partidos que le faltan a Ecuador

Colombia vs. Ecuador | EN VIVO: sigue aquí la cita por eliminatorias sudamericanas Leer más

Luego de Venezuela, los dirigidos por Sebastián Beccacece, deberá jugar con Chile en marzo en Santiago, luego en junio, recibe a Brasil en el Rodrigo Paz de Quito; en ese mismo mes, deberá viajar a Lima para jugar ante Perú.

Las dos fechas finales, la 17 y 18, serán en septiembre; el 9 de ese mes en Asunción ante Paraguay del entrenador Gustavo Alfaro, y se cierra con Argentina de Lionel Messi, en Quito o Guayaquil.

Al terminar el 2024, Ecuador quedó en zona de clasificación a lo que sería su quinto Mundial de mayores, ya que ha estado en Japón y Corea 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!