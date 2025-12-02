EN VIVO Uruguay vs. Ecuador en Liga de Naciones femenina

Ecuador llega a su cuarto partido en la Liga de Naciones Femenina con la presión de demostrar que su arranque prometedor no fue casualidad. Hoy, desde las 16:00, la Tri visita a Uruguay en el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo, en un duelo que podrás seguir EN VIVO y que marcará el rumbo del equipo en la clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

El combinado dirigido por Eduardo Moscoso sabe que ya no hay margen para titubeos. La victoria 4-0 ante Bolivia ilusionó, pero el rendimiento se estancó en los siguientes compromisos: derrota 2-1 ante Colombia y un empate sin goles frente a Venezuela, ambos en casa. Este frenazo obliga a las ecuatorianas a reaccionar fuera de su territorio, un escenario donde deberán recuperar intensidad, precisión y, sobre todo, confianza.

A recuperar los puntos

La misión es clara: ganar. Tres puntos como visitante no solo reordenarían las aspiraciones de la Tri, sino que la devolverían al pulso competitivo del grupo. El objetivo es seguir viva en la pelea por uno de los cupos al Mundial, un sueño que depende de cada detalle en esta recta crucial.

Uruguay, por su parte, llega con un solo punto y la necesidad absoluta de hacerse fuerte en casa. Ya enfrentó a Argentina y cumplió su jornada libre, pero ahora no tiene margen para fallar. Las charrúas ven en este partido una oportunidad de reengancharse al torneo y evitar quedar rezagadas en una tabla cada vez más apretada.

El torneo da boletos para el Mundial de Brasil 2027

El duelo no solo es decisivo para ambos seleccionados, sino también una prueba emocional: levantar cabeza, sostener la presión y demostrar que el proceso deportivo sigue firme. El choque Uruguay vs Ecuador se transmitirá exclusivamente por DSports y su plataforma DGo, donde los aficionados podrán vivir cada jugada de un encuentro que promete tensión, lucha y puro fútbol femenino sudamericano.

