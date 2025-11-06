Mainz 05 vs. Fiorentina: EN VIVO el partido de la Conference League

El fútbol europeo se viste de gala en una nueva jornada de la Conference League, donde el Mainz 05 de Alemania recibe este jueves 6 de noviembre a la Fiorentina de Italia, en un duelo con tintes de revancha y orgullo continental.

Desde las 12:45 (hora de Ecuador), el estadio Mewa Arena será el escenario de un choque entre dos equipos que, aunque viven realidades complicadas en sus ligas locales, han encontrado refugio y alivio en este torneo europeo.

Ambos conjuntos llegan con puntaje perfecto: seis puntos en dos jornadas y sin goles en contra. Fiorentina lidera el grupo gracias a los criterios de desempate, pero Mainz no se queda atrás y pretende aprovechar el impulso de su afición para adueñarse de la cima.

Un partido de equipos poderosos

Paradójicamente, tanto italianos como alemanes atraviesan crisis internas: los ‘Viola’ ya cambiaron de entrenador tras una racha decepcionante en la Serie A, mientras que los dirigidos por Bo Henriksen tratan de mantenerse a flote en la Bundesliga.

El contexto sugiere un partido equilibrado. Los pronósticos favorecen ligeramente al Mainz, sobre todo por su localía y la inestabilidad de la Fiorentina, pero los antecedentes son mínimos.

El único registro entre ambos fue un amistoso que acabó 0-0 y se definió en penales a favor del cuadro italiano. Aun así, Henriksen confía en que su plantel pueda dar otro paso en un torneo que, aunque modesto frente a la Champions o Europa League, ofrece una plataforma valiosa para reivindicarse ante Europa.

Ambos necesitan algo más que tres puntos: necesitan confianza. En medio de la presión de sus ligas, Mainz y Fiorentina buscan una noche de respiro en la Liga Conferencia, donde los sueños europeos todavía están intactos.

