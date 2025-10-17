EN VIVO Liga de Quito vs Barcelona SC: Canal para ver y detalles | LigaPro 2025

Barcelona SC enfrenta a Liga de Quito este viernes 17 de octubre por la fecha 2 del hexagonal final

Barcelona SC y Liga de Quito se enfrentan en la fecha 2 del hexagonal final de la LigaPro 2025.

El hexagonal final de la LigaPro 2025 sigue en disputa, y este viernes 17 de octubre se vivirá un duelo clave en la lucha por el título: Barcelona SC visita a Liga de Quito, por la segunda fecha.

(Te invito a leer: Liga de Quito vs Barcelona SC: Alineaciones confirmadas y dónde ver | LigaPro 2025)

Sigue EN VIVO por Diario EXPRESO la visita del Ídolo del Astillero a los Albos, desde las 20:15, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Barcelona SC, obligado a ganar para seguir en la pelea

Barcelona SC llega a esta jornada en la segunda posición, con 54 puntos, y buscará sumar tres unidades que le permitan acercarse al líder Independiente del Valle, que suma 67 puntos y visitará en esta misma fecha al Orense.

Barcelona SC busca recortar distancia con el líder Independiente del Valle. GUSTAVO GUAMAN

Por su parte, Liga de Quito no se queda atrás. Los dirigidos por Thiago Nunes ocupan el tercer lugar, con 52 unidades, y ven este partido como una oportunidad de superar a los toreros en la tabla y escalar posiciones en la fase final del torneo ecuatoriano.

Bryan Angulo fue herido en ataque armado: esto se sabe de su estado de salud Leer más

Bajas y novedades en ambos equipos para el partido en Casa Blanca

El equipo amarillo, bajo el mando de Ismael Rescalvo, no podrá contar con su delantero Octavio Rivero, quien se perderá el compromiso debido a una sanción disciplinaria. Su puesto será ocupado por Miguel Parrales.

En cambio, Liga de Quito llegará con plantel completo, incluyendo a sus figuras más determinantes: Jeison Medina y Lucas Pastrán liderarán la delantera, mientras que el volante Bryan Ramírez estará disponible para controlar el mediocampo.

Cobertura completa del partido por Diario EXPRESO

No te pierdas ningún detalle del partido y sigue EN VIVO por Diario EXPRESO la visita de Barcelona SC a Liga de Quito, con actualizaciones minuto a minuto, alineaciones, estadísticas y todo lo que debes saber desde el estadio Casa Blanca.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!