Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Barcelona SC
Barcelona SC y Liga de Quito se enfrentan en la fecha 2 del hexagonal final de la LigaPro 2025.GUSTAVO GUAMAN

EN VIVO Liga de Quito vs Barcelona SC: Canal para ver y detalles | LigaPro 2025

Barcelona SC enfrenta a Liga de Quito este viernes 17 de octubre por la fecha 2 del hexagonal final

El hexagonal final de la LigaPro 2025 sigue en disputa, y este viernes 17 de octubre se vivirá un duelo clave en la lucha por el título: Barcelona SC visita a Liga de Quito, por la segunda fecha. 

(Te invito a leer: Liga de Quito vs Barcelona SC: Alineaciones confirmadas y dónde ver | LigaPro 2025)

Sigue EN VIVO por Diario EXPRESO la visita del Ídolo del Astillero a los Albos, desde las 20:15, en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Barcelona SC, obligado a ganar para seguir en la pelea

Barcelona SC llega a esta jornada en la segunda posición, con 54 puntos, y buscará sumar tres unidades que le permitan acercarse al líder Independiente del Valle, que suma 67 puntos y visitará en esta misma fecha al Orense. 

Barcelona SC
Barcelona SC busca recortar distancia con el líder Independiente del Valle.GUSTAVO GUAMAN

Por su parte, Liga de Quito no se queda atrás. Los dirigidos por Thiago Nunes ocupan el tercer lugar, con 52 unidades, y ven este partido como una oportunidad de superar a los toreros en la tabla y escalar posiciones en la fase final del torneo ecuatoriano. 

Bryan Angulo

Bryan Angulo fue herido en ataque armado: esto se sabe de su estado de salud

Leer más

Bajas y novedades en ambos equipos para el partido en Casa Blanca

El equipo amarillo, bajo el mando de Ismael Rescalvo, no podrá contar con su delantero Octavio Rivero, quien se perderá el compromiso debido a una sanción disciplinaria. Su puesto será ocupado por Miguel Parrales.  

En cambio, Liga de Quito llegará con plantel completo, incluyendo a sus figuras más determinantes: Jeison Medina y Lucas Pastrán liderarán la delantera, mientras que el volante Bryan Ramírez estará disponible para controlar el mediocampo. 

Cobertura completa del partido por Diario EXPRESO

No te pierdas ningún detalle del partido y sigue EN VIVO por Diario EXPRESO la visita de Barcelona SC a Liga de Quito, con actualizaciones minuto a minuto, alineaciones, estadísticas y todo lo que debes saber desde el estadio Casa Blanca.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alerta de bomba en Guayaquil: se revela qué contenía la maleta hallada cerca al mall

  2. El CPCCS retomará la fase final de la renovación del CNE tras fallo judicial

  3. Nueva intoxicación masiva en Balzar: 30 estudiantes afectados por olor a químico

  4. Mundial femenino sub 17: Maite Zambrano y Mary Guerra, figuras de la Tri en Marruecos

  5. Ataque en Guayaquil: Comercio intenta reanudarse, pero el eco de la explosión sigue

LO MÁS VISTO

  1. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

  4. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

Te recomendamos