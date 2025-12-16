Expreso
  Deportes

Chelsea
Moisés Caicedo jugado del Chelsea de Inglaterra.Archivo

EN VIVO hoy Chelsea de Moisés Caicedo vs Cardiff por los cuartos de la Carabao Cup

El Cardiff, líder de la League One, afronta el partido sin presión, con la ilusión de sorprender a un Chelsea favorito

El Chelsea vuelve al ruedo en la Carabao Cup este martes 16 de diciembre, cuando desde las 15:00 de Ecuador visite al Cardiff City en los cuartos de final del certamen. Será el primer enfrentamiento entre ambos desde su cruce de Premier League en 2019, con realidades muy distintas pero el mismo objetivo: avanzar a semifinales.

El conjunto de Enzo Maresca no atraviesa su momento más estable. En la ronda previa sufrió más de lo esperado para eliminar al Wolverhampton, dependiendo del desequilibrio de Jamie Gittens para sellar un vibrante 4-3. La irregularidad y la constante rotación han marcado el presente de los “Blues”, convirtiendo cada alineación en una incógnita.

Siga aquí el partido EN VIVO del Chelsea vs Cardiff

El Cardiff es el líder en su torneo 

Barcelona SC

Barcelona SC dice no al modelo 2026 de LigaPro y jugará bajo protesta

Leer más

El Cardiff llega como líder de la League One y con el ánimo por las nubes tras dejar en el camino al Wrexham por 2-1. Sin presión y con la ilusión intacta, el equipo galés sabe que enfrentarse a un rival de Premier League representa una oportunidad única para escribir una página memorable.

Las recientes caídas ante Leeds y Atalanta aún generan ruido en Londres, aunque Maresca prioriza la gestión física en medio del exigente calendario. Reece James y Wesley Fofana volverían a descansar, mientras jóvenes como Josh Acheampong, Tyrique George y Marc Guiu asoman como opciones para el once inicial. También podrían sumar minutos promesas de la cantera como Reggie Walsh y Shumaira Mheuka.

Un partido con muchos cambios

chelsea pedro neto celebración de gol
Pedro Neto anotó en el triunfo de Chelsea ante Burnley en Premier League.CORTESIA

La defensa del Chelsea, joven pero con talento, tendrá en Chambers a su principal referente para mantener el orden. Jorrel Hato, por su parte, buscará reivindicarse tras una actuación para el olvido ante Qarabag.

Cole Palmer no será parte del encuentro, al igual que James, mientras Levi Colwill, Liam Delap y Roméo Lavia continúan fuera por lesión. Aunque el Cardiff promete resistencia, el Chelsea aparece como claro favorito y apunta a una victoria controlada que lo acerque a las instancias decisivas del torneo.

