Brujas, con el zaguero ecuatoriano Joel Ordóñez como titular, enfrenta al FC Barcelona de Lamine Yamal

Lamine Yamal (d) es la figura del FC Barcelona que quiere brillar en la Champions.

El FC Barcelona afronta este miércoles 5 de noviembre (15:00 de Ecuador) una visita exigente al Brujas del ecuatoriano Joel Ordóñez en el estadio Jan Breydel, donde buscará un triunfo que lo acerque a los octavos de final de la Champions League.

El cuadro de Hansi Flick llega en “modo supervivencia”, con una plantilla golpeada por las lesiones, mientras que el Brujas aspira a dar la sorpresa con la presencia del defensa ecuatoriano Joel Ordóñez.

El Barça en la actual Champions tiene un balance de dos victorias (ante Newcastle y Olympiacos) y una derrota (frente al PSG), que lo mantiene bien posicionado, pero sin margen para relajarse. Flick podría recuperar para este encuentro a Robert Lewandowski y a Dani Olmo, mientras que Pau Cubarsí apunta a volver a la zaga titular.

En ataque, el momento de Marcus Rashford (seis goles y cinco asistencias) y del joven talento Lamine Yamal, que marcó ante el Elche y parece superar sus molestias físicas, son las principales cartas ofensivas.

Enfrente estará un Brujas que, pese a su irregularidad en Europa (una victoria y dos derrotas), se mantiene segundo en la liga belga y llega tras vencer 2-1 al Dender.

Sin su arquero titular Simon Mignolet ni el neerlandés Bjorn Meijer, el técnico Ronny Deila se apoya en un grupo joven donde destacan el griego Christos Tzolis, el serbio Aleksandar Stankovic y el ecuatoriano Joel Ordóñez, titular habitual en la zaga.

El duelo tiene también un componente histórico: será apenas la tercera vez que Barcelona y Brujas se enfrenten en la Champions. En la fase de grupos 2002-03, los catalanes ganaron ambos partidos, incluido el 0-1 en Bélgica que marcó el debut de Andrés Iniesta con el primer equipo.

Sigue en vivo Brujas vs. FC Barcelona

