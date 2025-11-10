EN VIVO | Aucas vs. Delfín: Minuto a minuto, horario, alineaciones y canales de TV

La quinta fecha del segundo hexagonal final se cierra con el partido entre Aucas y Delfín en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda

Aucas no ha perdido ante Delfín en lo que va de la LigaPro 2025.

Aucas y Delfín se enfrentan este lunes 10 de noviembre, desde las 19:00 (de Ecuador), en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en un partido correspondiente a la quinta jornada del segundo hexagonal final de la LigaPro 2025.

Te invitamos a leer: Ecuador al Mundial 2026: Estos resultados necesita la Tri para entrar al bombo 2

Ambos clubes llegan con distintas realidades. Aucas busca un triunfo en casa para seguir firme en la lucha por el cupo a la Copa Sudamericana 2026, mientras que Delfín se ubica en el fondo de la tabla, con muy pocas opciones.

El cuadro oriental, dirigido por Juan Pablo Buch, todavía conserva la esperanza de pelear por los primeros lugares. Tras el vibrante empate 3-3 frente a El Nacional en la jornada anterior, Aucas suma 46 puntos en la tabla acumulada, y si bien se encuentra en la cuarta posición, apenas lo separan cuatro unidades del líder, por lo que una victoria esta noche lo mantendría en la pelea.

CEAR de Durán, la apatía al alto rendimiento Leer más

En sus últimos seis compromisos, el Papá registra una victoria, tres empates y dos derrotas, una racha irregular que le ha impedido consolidarse entre los punteros. Sin embargo, el plantel mantiene confianza en su juego ofensivo, especialmente en su estadio, donde tienen claro no pueden volver a ceder puntos.

⚽️ Hoy nuestro DT y nuestros jugadores ante los medios de comunicación analizaron el compromiso ante Delfín.😉🗣🎤#VamosAucas



🟡🔴👊 pic.twitter.com/oQofOsaHMi — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) November 6, 2025

Por su parte, Delfín, bajo la conducción de Patricio Urrutia, llega motivado tras vencer 2-0 a Deportivo Cuenca en la jornada pasada. El triunfo cortó una racha de tres partidos sin ganar (dos empates y una derrota), y aunque el conjunto manabita ocupa el último lugar del grupo con 35 puntos, espera dar la sorpresa en la capital.

El Pato Urrutia espera dar otro paso en la recuperación del equipo manabita al que le urge un triunfo para mantener las mínimas esperanzas de seguir en la pelea por el boleto a la Copa Sudamericana 2026.

En la primera fase de la LigaPro 2025, Aucas y Delfín se enfrentaron en dos ocasiones: un empate a un gol en el estadio Jocay de Manta, y un triunfo 2-1 para el Papá en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Los datos claves del partido:

Fecha: Lunes 10 de noviembre

Hora: 19:00 (de Ecuador)

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

Sigue en vivo Aucas vs. Delfín

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO