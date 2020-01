Emily Lima ante el desafío de devolver a Ecuador al mapa mundialista

La Tri Sub-23, perjudicada por el tiempo Leer más

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), designó a la brasileña Emily Lima como entrenadora de la selección femenina, el pasado 5 de diciembre, confiando en el proceso de desarrollo y evolución del equipo tricolor a través de la amplia experiencia de la estratega.

Lima aspira a darle un cambio contundente al fútbol femenino en un ambicioso proyecto de tres años con miras a retornar al Mundial, cuya única participación fue en Canadá 2015.

La brasileña fue jugadora en España, Portugal e Italia y además, consiguió ser la primera mujer en comandar a la Selección de Brasil femenina. A sus 39 años, Lima afirma en una entrevista con Efe sentirse "muy ilusionada con el proyecto" que ha iniciado, con el que pretende "hacer algo por Ecuador y el fútbol femenino".

"El proyecto es muy ambicioso. Me presentaron algo muy diferente a lo que yo había vivido y a mí me gustan los retos, me gusta un poco de dificultad porque así no me quedo en la zona de confort", declaró la DT tricolor.

Además la estratega confesó que para llegar a ser la seleccionadora nacional de Ecuador, tuvo que pasar una selección de 20 entrenadores.

"Hasta entones, yo solía llegar al club, hablaba y ya estaba firmando. Esto da valor a la FEF y a mí misma y el ser la seleccionada me impulsa a estudiar cada vez más, a estar siempre conociendo y haciendo cosas nuevas. Creo que el proceso fue muy profesional".

Aspectos a destacar

Para Lima, las jugadoras ecuatorianas son buenas futbolistas, pero la máxima dificultad con la que se encuentra su cuerpo técnico es el tema personal.

"Yo hablo mucho con ellas sobre este tema, tenemos tiempo para todo, para la fiesta, para entrenamientos, estudios, familia, pero cuando estamos acá en el club, tenemos que dejar todo de lado".

Otro inconveniente que destaca la profesional es la alimentación, pues explica que hasta ahora sus dirigidas no presentan un buen porcentaje de grasa corporal.

Cruyff, entre los que menos gana como DT de una selección sudamericana Leer más

"Estamos fijando un porcentaje de grasa corporal en la selección del 13 por ciento. Entonces he establecido (advertencias con) dos tarjetas amarillas, a la tercera, si no se baja de peso, vamos a tener que echar (a la jugadora) y llamar a otra para crear conciencia. No puedo comer mal y querer jugar el Mundial, porque las otras selecciones están haciendo todo bien y nosotros cargamos peso de más", sentencia.

La estratega explica que por ahora no puede prometer nada más allá de que van a trabajar mucho y que el trabajó decidirá si van a ser partícipes del próximo Mundial Femenino que se disputará en 2023.