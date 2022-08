Cuando el tenista ecuatoriano Emilio Gómez se fue de Ecuador en abril, tras conseguir el título del Challenger de Salinas 2022, se lesionó el aductor derecho. El cronograma de competencias indicaba un cambio de superficie y no le sentó bien. El domingo 31 de julio, todo ese periplo vivido se le pasó por la cabeza cuando ganó el Challenger de Winnipeg, en Canadá, tras superar al local Alexis Galarneau por parciales de 6-3 y 7-6(4).

Con 30 años, el guayaquileño no cedió ni un set en el país del norte y este lunes 1 de agosto amaneció ubicado en el puesto 121 del ranking mundial ATP, el mejor de su carrera. Este es el cuarto título Challenger de su palmarés, después de los trofeos de Tallahassee 2019, Salinas 2021 y Salinas 2022.

Pero hay más. De acuerdo con las estadísticas, Emilio se mete entre los ocho tenistas locales mejor ubicados en el escalafón mundial, desde la creación de la era ATP en 1974. Justamente su padre, Andrés Gómez, es quien lidera el listado, cuando fue # 4, seguido por Nicolás Lapentti (# 6), Ricardo Ycaza (# 4), Raúl Viver (# 94), Giovanni Lapentti (# 110), Emilio Gómez (# 121), Luis Adrián Morejón (# 122) y Pablo Campana (# 165).

Si bien los números cuentan todo lo que va consiguiendo, el también integrante del equipo ecuatoriano Copa Davis se centra solo en sus planes. “Mas allá de ganar partidos y campeonatos, que siempre es lindo, mi objetivo principal es poder entrar directo al Abierto de Australia el año próximo. Si no, todos los títulos no tendrán valor. A mi edad, lo principal es meterme entre los 100 mejores del mundo para entrar a Australia sin tener que jugar la qualy. Disfrutaré hoy (domingo), pero mañana y el martes ya estaré compitiendo nuevamente en Lexington”, expresó Gómez en conversación con el periodista Kenny Castro.

Sobre la lesión, contó que esta aún no está superada, pero trabaja a diario y va por buen camino. “He tenido molestias, pero no dolor... Hay que saber cuándo parar y cuándo no. Me bajé de Indianápolis (torneo previo a Winnipeg) porque no estaba bien físicamente todavía, y el cuidado sirvió”.

Esta semana está en el Torneo de Lexington y luego irá a Chicago. En planes estaba disputar uno en Vancouver, pero debido a su cercanía con el inicio de la qualy del US Open, es difícil que esté.

“Tengo que tener calma. Es necesario tomar decisiones correctas para dejar descansar al cuerpo, ya que el Abierto de Estados Unidos es importante y clave. Quién sabe y dé una sorpresa grande, como meterme entre los mejores del torneo; objetivo y doble premio: a eso es lo que apunto” recalcó.

Sobre su participación en septiembre en la serie Copa Davis entre Ecuador y Suiza, en Salinas, dijo estar muy motivado. Siente una gran conexión con Santa Elena y jugar en calidad de local será clave, ya que “la serie será muy pareja”.

“Quiero meterme en la élite del tenis y estar ahí por años. Es por eso que deseo que los títulos valgan la pena, para meterme donde quiero estar. Voy a dejar la vida por cumplir mis metas, estoy en el camino correcto. No quiero pensar en estadísticas, ni en que soy mejor que nadie”, apostilló.