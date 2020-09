Emilio Gómez cayó guerreando

Terminó el sueño, pero comienza el desafío de continuar a ese nivel. El tenista ecuatoriano Emilio Gómez se despidió este lunes 28 de septiembre del Roland Garros, con la satisfacción de haber llevado a un maratón de más de 4 horas al # 46 del ranking mundial, el italiano Lorenzo Sonego.

Los intensos parciales con los que terminó el partido: 6-7(4), 6-3, 6-1, 6-7(4) y 6-3, demostraron un desempeño poco antes visto en la primera raqueta del país a quien el título de campeón de su padre, Andrés Gómez, en 1990, lo persiguió a cada instante. Eso sin contar el peso de que Ecuador no tenía a un jugador en un cuadro principal de Grand Slam hace 10 años, cuando Nicolás Lapentti perdió también en primer ronda, en París.

“Tengo sentimientos encontrados. Estoy un poco decepcionado por la derrota, pero hice todo lo que pude; el partido se me escapó en el segundo y en el quinto set; él (Sonego) salió a buscar un poco más y encontró mis errores... Son cosas que pasan, no tengo nada que reprocharme en este día”, aseguró el guayaquileño, quien ahora mira la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo año, como siguiente objetivo.

Hasta ayer, Emilio no jugaba un partido de cinco sets hace 3 años, luego de disputar uno similar en Copa Davis 2017; de ahí que a sus 28 pelea todavía por entrar entre los mejores del mundo y aseguró no haber espacio para la decepción: “Han sido horas bastante emocionantes para mí y mi familia... Haber podido disfrutar una batalla ha sido un honor, el próximo año con más experiencia espero hacerlo mejor”, acotó el tenista, quien confesó no haber tenido aún tiempo de hablar con su padre, que tampoco quiso estar muy presente en los días en los que su vástago cumplía su propio sueño en las tierras donde él forjó el suyo.

Como balance, Gómez se queda con la buena experiencia que vivió y la clasificación para el cuadro principal a través de la fase previa con duelos (3) en los que llegó a remontar bolas de partido en contra.

Finalmente Emilio reconoció que durante muchos años pensó que nunca podría llegar a disputar un partido en Roland Garros, sobre todo después de que una lesión sufrida en 2017 le dañó el hombro y, con él, sus dos principales armas, el saque y la derecha.

“Disfrutar de esta batalla fue un honor. El año que viene tendré más experiencia”, apostilló.

EL DETALLE

Ganancia. Gómez suma 35 pts ATP (25 por qualy) y se embolsa cerca de $69.000, valor como si hubiera ganado 5 Challengers.

