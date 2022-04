Emelec vs. Liga de Quito: Urge la victoria para los azules en el Capwell

Un triunfo este viernes frente a Liga de Quito vendría como un bálsamo en la tienda azul en los actuales momentos. Es que la reanudación de la LigaPro Betcris toma a un Emelec urgido por una victoria, luego de tres encuentros sin sumar de a tres. Un empate (ante Guayaquil City) y dos derrotas (frente a Gualaceo y Delfín) tienen al Bombillo en una difícil situación en sus aspiraciones de ganar la etapa.

Independiente del Valle y Emelec ya tienen rivales en la Copa Libertadores Leer más

Todo esto, en medio del descontento de un sector de la hinchada por la dirección técnica de Ismael Rescalvo, tal como fue evidente en la caída ante el cuadro cetáceo. Sin embargo, desde la directiva del conjunto millonario se asegura que no está en duda la continuidad del español y el presidente eléctrico, Nassib Neme, le ha dado muestras de respaldo en múltiples ocasiones.

Los azules, para el cotejo que se jugará en el Capwell desde las 21:00, no podrán contar con el arquero Pedro Ortiz, quien todavía no se recupera de su lesión; el lateral argentino Bruno Pittón y su compatriota, el defensa Gustavo Canto. En el caso del marcapunta se ausentó durante la paralización del campeonato por asuntos personales a su país, mientras que el zaguero central no podrá ser considerado aproximadamente por tres semanas tras haber sido operado en suelo rioplatense.

¡Vamos Azules! 🔵💪🏼



👉🏻 Estadio George Capwell - Red Activa Wester Union - Sitio web.



👉🏻 Socios y propietarios al día hasta el mes de Febrero.#HoyMásQueSiempre #SiempreJuntos🤜🏻🤛🏻⚡ pic.twitter.com/CObWh27GAv — Club Sport Emelec (@CSEmelec) March 31, 2022

Así es como Adrián Bone estará en la portería otra vez, la banda será ocupada por Ángel Gracia y en la zaga jugará Aníbal Leguizamón, quien reaparecerá en el elenco titular.

Otro que vuelve al equipo principal es el ofensivo Joao Rojas, quien no jugó ante Delfín, debido a que tuvo que viajar con la selección ecuatoriana a Paraguay. Por esta razón, estuvo ausente frente a los manabitas, pues aquel duelo se postergó por la lluvia.

Grescas entre sus hinchas y la invasión a la cancha pasaron factura a Emelec Leer más

Bone, quien hasta la lesión de Ortiz no había tenido oportunidad de atajar en el conjunto estelarista, ha descartado en más de una ocasión que la falta de ritmo afecte en su nivel y, al contrario, confía en su preparación para demostrar sus cualidades bajo los tres palos.

“Siempre he sido un arquero que cuando no he venido actuando y me ha tocado jugar, lo he hecho bien, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando, yo estoy listo para sacar los balones que vayan al arco y con esa finalidad entreno todos los días”, manifestó el guardameta en su momento.