Emelec vs El Nacional: Streaming y canal para ver EN VIVO el juego por LigaPro 2025

Emelec enfrenta a El Nacional este 21 de septiembre, con la obligación de ganar para soñar con el hexagonal final

Emelec recibe a El Nacional en la fecha 29 de la LigaPro 2025.

Emelec se juega su última carta este domingo 21 de septiembre de 2025, cuando reciba a El Nacional en el estadio George Capwell, en un duelo clave por la fecha 29 de la fase inicial de la LigaPro Ecuabet 2025.

El compromiso está programado para las 16:00 (hora local) y se disputará a puerta cerrada, debido a una sanción que impide la presencia de público en el escenario del Bombillo.

Emelec necesita un triunfo para seguir con vida

El conjunto eléctrico llega a este compromiso con 38 puntos, ubicándose en la novena posición de la tabla, dentro de la zona de clasificación al hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, el objetivo de Emelec apunta más alto: alcanzar el hexagonal final que definirá al campeón del torneo.

Para ello, necesita ganar sí o sí y esperar resultados, ya que el sexto lugar lo ocupa Universidad Católica con 43 unidades, cuando solo restará una jornada más por disputarse.

El Nacional busca cerrar con dignidad y asegurar la Sudamericana

El Nacional, en cambio, se sitúa en el puesto 11 de la tabla, con 34 puntos, también dentro del grupo que pelea por un cupo a la próxima Sudamericana.

Aunque ya no tiene chances de pelear por el campeonato ecuatoriano, los militares buscarán cerrar la fase con dignidad y asegurar su lugar en el hexagonal por el torneo internacional.

Dónde ver EN VIVO Emelec vs El Nacional

El partido será transmitido en señal abierta por Teleamazonas, así como en las plataformas digitales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol, para todo el país.

Las alineaciones confirmadas

La previa

