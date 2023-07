Intenso, aplicado y estudioso. Así ha venido trabajando Emelec la última semana de cara al partido ante Defensa y Justicia por los octavos de final de Copa Sudamericana.

El compromiso se jugará en el estadio George Capwell, desde las 19:00 del martes 1 de agosto, y los hombres del DT Hernán Torres tienen la obligación de obtener un resultado positivo que les permita cerrar la llave en Argentina, la semana entrante.

¿Fecha? martes 1 de agosto

¿Hora? 19:00 de Ecuador

¿Dónde? estadio George Capwell, Guayaquil

¿Transmite? ESPN 2, StarPlus

“Venimos trabajando de una manera buena y exigente, estudiando al rival con sus virtudes y defectos y creo que nosotros podemos afrontar la situación y sacar los tres puntos”, afirmó el mediocampista azul Christian Valencia.

Será la primera vez que ambos elencos se enfrenten. Emelec cerró el primer semestre en la casilla trece de LigaPro con 14 puntos, a dos del colero Guayaquil City. Todo lo contrario a los halcones que culminaron quintos en la Liga Profesional de Argentina, pese a distanciarse con 17 puntos del campeón River Plate.

Enfrentado a rivales argentinos, Emelec posee 9 triunfos, 7 empates y 16 derrotas en 32 partidos de competencias internacionales.

LESIONADOS Y REFUERZOS

Cabe recordar que El Bombillo no contará con los ofensivos Miller Bolaños y Alejandro Cabeza por lesión. El equipo que preside José Pileggi nada a contracorriente para fichar a un delantero a hora del cierre del mercado de pases, el 1 de agosto.

Tras la confirmación del volante Michael Carcelén, El Foco tendría todo acordado para cerrar al delantero Jaime Ayoví. Este último, que cuenta con la aprobación del DT Torres, le falta arreglar su rescisión de contrato con el Gençlerbirliği de Turquía.

No conforme con ello, buscarán otro delantero y los reflectores apuntan a Darío Lezcano. El paraguayo reveló que no entra en los planes del estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros.

“(Quinteros) Dice que no estoy físicamente bien aún, pero eso no es cierto. Quiero jugar y estamos negociando con Colo Colo una posibilidad para que me dejen ir. Hay un sacrificio económico”, mencionó.

