Emelec a segunda categoría: FIFA lo amenaza con el descenso por deudas

Emelec enfrenta un momento crítico. La FIFA ha advertido que el equipo podría perder la categoría si no salda sus deudas con exjugadores y técnicos de Argentina, Colombia, Uruguay y España. La noticia la sabe el mundo, después que la agencia EFE hizo una amplia cobertura en varios idiomas.

El directivo Jorge Guzmán reveló que las denuncias de acreedores ante la FIFA han llevado al club a una situación límite. La prohibición de inscribir jugadores ya es un hecho, pero ahora el riesgo es mayor: "Si Emelec incumple por tercera vez con un acreedor, descenderá automáticamente", afirmó Guzmán.

