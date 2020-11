Emelec: Sebastián Rodríguez decidirá si continúa en el Bombillo

Sebastián Rodríguez es sin duda uno de los jugadores que más ha destacado este año en Emelec. Pese a que el elenco millonario ha tenido una campaña irregular, el charrúa ha sido una luz en el once de Ismael Rescalvo.

Su contrato con el Bombillo finaliza a fines de diciembre y la dirigencia del Ballet ya prepara una oferta, para hacer uso de la opción de compra del volante.

Rodríguez, por su parte, aseguró que Emelec tiene la primera opción, pero no descarta escuchar otras ofertas.

"Acá en Emelec tengo opción de compra, pero soy yo quien decide si quedarme o no. El club me ha hecho saber su deseo de contar conmigo, también he sabido del interés de otros equipos. En las próximas semanas decidiré", comentó el jugador uruguayo, para Radio 770 AM de su país.

El jugador azul reconoció que, pese a que su elenco no ha tenido una buena campaña, él siente que está pasando por un buen momento futbolístico.

"Estoy en un gran momento personal, creo que el mejor de mi carrera me siento muy bien. El Emelec que tenemos es de muchas posesiones y llegar con bastante gente al área", finalizó.

Con Emelec, Rodríguez tiene hasta ahora 23 duelos disputados y ha marcado un gol.