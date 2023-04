José Francisco Cevallos o Carlos Villalba, por uno de los dos deberá decidirse el estratega Miguel Rondelli, para llenar el espacio que dejó Dixon Arroyo en Emelec.

La abrupta salida del volante ecuatoriano (por diferencias con la dirigencia) no solo que ha dejado un hueco en el medio campo millonario, sino también un dolor de cabeza para el DT argentino, que deberá encontrar al reemplazante ideal.

Para Carlos Torres Garcés y Víctor Montoya, exjugadores eléctricos, la ‘pinta’ para ocupar el puesto Arroyo (volante central) debe ser Cevallos.

“Creo que Rondelli no se esperaba la salida de un jugador como Dixon. Uno mira a la banca y es difícil encontrar a uno con características similares a las de él, que le daba equilibrio y marca al equipo. Pero en esa búsqueda yo me inclinaría por Cevallos”, expresó Torres Garcés.

El Palillo acotó que con la posible inclusión de Pepe Pancho Jr., en el once titular, Emelec ganaría mayor juego creativo.

“Cevallos tiene buena visión de juego, tal vez no es tan fuerte en marca, pero lo compensa con la posesión de la pelota y buena habilitación”.

Montoya, por su parte, destacó que también ve a José Francisco Cevallos como el reemplazante natural de Arroyo, aunque dependiendo del rival, Rondelli podría utilizar al argentino Villalba.

“Me parece que Cevallos debe estar fijo en el medio campo, pues además de marcar aporta en salida. Su función es ideal para un esquema más ofensivo, pero si el DT quiere ser más defensivo, Villalba podría entrar en el once”, comentó el exzaguero azul.

Pese a que los azules han caído en sus tres últimos duelos (dos en LigaPro y uno en Sudamericana), el exjugador ecuatoriano está convencido de que Emelec podrá salir del ‘bache’. “El equipo se armó bien este año, solo creo que el técnico necesita encontrar su once ideal y darle mayor continuidad”.