Que la situación de Dixon Arroyo no se manejó de forma correcta, es lo que piensan Pedro Quiñónez y Esteban Dreer, exjugadores de Emelec.

Ambos, cuatro veces campeones con el cuadro azul (2013, 2014, 2015 y 2017), afirman que el impase entre el jugador y el presidente eléctrico, José Pileggi, sí habría repercutido negativamente en el camerino millonario, pues Arroyo era hasta ahora uno de los referentes del equipo.

“No se puede negar que Arroyo fue creciendo en Emelec y que en los últimos años se convirtió en uno de los pilares del equipo. Lamentablemente salió del equipo por un problema que creo que se tuvo que haber manejado con mayor sigilo”, manifestó Quiñónez.

Pese a que considera que Arroyo reclamó algo justo (pago de su sueldo de noviembre y diciembre de 2022), el Capi acotó que es extraño que anteriormente, cuando Nassib Neme fue presidente, no se haya exigido dichos pagos.

“Yo siempre fui muy minucioso en mis contratos. Si había detalles que no estaba de acuerdo pedía que sean cambiados, antes de firmar. En el caso de Dixon, capaz ya no quería seguir en la institución y buscó una manera de dar un paso al costado, pero creo que no era la manera adecuada, basándose en el tema del contrato”, manifestó.

Quiñónez añadió que cuando fue parte del elenco eléctrico hubo ocasiones que la dirigencia se atrasó en los pagos, pero que eso nunca se sacó a ventilar.

“Cuando a nosotros nos debían uno o dos meses hablaba con Nassib y me explicaba que la situación estaba complicada, pero en ese rato se buscaba la forma de solucionar el problema. Una de las opciones era adelantar una parte de los premios o algún rubro, para que el grupo esté tranquilo económicamente, pero siempre se lo manejaba internamente”.

Dreer, por su parte, afirmó que la salida de Arroyo se la tuvo que haber manejado de otra forma, pues estas situaciones no dan tranquilidad al grupo.

"El jugador tiene derecho a reclamar y el presidente está en su derecho de tomar las acciones que crea necesarias. Pero yo de dirigente no lo hubiera hecho (romper contrato con Dixon), habría buscado la forma de llegar a un acuerdo", sostuvo el exgolero.