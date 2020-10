Emelec ya tiene rival en la Copa Sudamericana

El Club Atlético Unión de Argentina será el próximo rival de Emelec en la Copa Sudamericana 2020, de acuerdo al sorteo realizado el 23 de octubre en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

El partido de ida se disputará el 15 de abril en el estadio de Unión, mientras que la revancha será en la Caldera del Capwell.

Unión es dirigido por un viejo conocido de los azules, el Vasco Juan Manuel Azconzábal.

Los otros cruces definidos en el sorteo son:

Independiente vs. Atlético Tucumán, Lanús vs. Saa Paulo, Sportivo Luqueño vs. Defensa y Justicia, Vélez vs. Peñarol.