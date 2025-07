Emelec en peligro, pese al triunfo: El próximo rival y las posiciones lo condicionan

En la segunda prueba de Cristian Nasuti como técnico interino de Emelec se rompió la mala racha de tres partidos empatados con la victoria 2-0 en los minutos finales.

Por ahora, en Emelec sienten el alivio de volver al triunfo contra Vinotinto el sábado 5 de julio en el estadio George Capwell, pues el resultado los impulsó a posiciones superiores en la tabla de la LigaPro, pero no les garantiza estar fuera del peligro.

Salir del ‘hueco’ era un asunto de carácter urgente en el Bombillo. Y, aunque hoy no esté en casilleros estelares, el salto al puesto 12 y sumar 22 unidades (-7 de gol diferencia) lo alejó, hasta el cierre de esta edición, del cuadrangular que al final de temporada jugarán los que no quieran descender.

Los atacantes de Emelec no pudieron anotar ante Vinotinto.

Y es que este triunfo no asegura que todo esté dirigido a no volver a caer, sobre todo, tomando en cuenta que Emelec este año no ha ganado más de dos cotejos seguidos.

Rival de Emelec en la fecha 20 de la LigaPro

Dicho esto, la próxima ‘piedra’ en el camino podría ser Liga de Quito en la visita al estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha 20 del campeonato ecuatoriano de fútbol.

El sábado, Nasuti reveló que la clave estuvo en “controlar la ansiedad en los minutos finales” para que no se les vuelva a escapar el resultado en casa.

El argentino reconoció que los jugadores presentaban “desesperación”, que bien hubieran querido estar ganado 3-0 desde el inicio; eso les llevó a cometer errores y a “desorganizarse por partes”.

“Corregimos eso en el complemento. Luego llegó el gol teniendo paciencia”, agregó.

El exdefensor del conjunto eléctrico continuó: “En la charla del entretiempo buscamos darles tranquilidad, hicimos entender que el partido se podía ganar hasta el minuto 90, que no nos volviéramos locos con el balón”.

Por otro lado, el volante central Sergio Quintero también se expresó emocionado y que el marcador fue producto de la práctica durante la semana. “Estamos contentos por los tres puntos, para eso trabajamos día a día, mis compañeros estuvieron muy bien... Entrenamos para cerrar el partido con victoria y gracias a Dios se dio”, comentó.

Emelec respira, pero el objetivo está en sostener el buen rumbo y alejarse de la parte baja de LigaPro.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025

