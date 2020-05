Nicolás Queiroz: “Cuando no esté Rescalvo podría volver a Emelec”

El volante uruguayo Nicolás Querioz quisiera tener una nueva oportunidad en Emelec, pero cuando no esté el estratega español Ismael Rescalvo.

Así lo aseguró el jugador de 24 años, quien aseguró que debido a la negativa del DT europeo no pudo continuar este año en el elenco millonario y tuvo que ser prestado a otro club: Liga de Portoviejo.

“Quisiera tener una revancha con Emelec, pero es difícil cuando un entrenador no te quiere. Tal vez en un futuro, cuando no esté Ismael Rescalvo, pueda volver al equipo”, indicó Queiroz a radio La Redonda.

Queiroz comentó que tras conocer que no iba a seguir esta temporada en el cuadro millonario decidió no viajar a España con el equipo, para realizar la pretemporada.

“Ya sabía que no me iban a tener en cuenta, me quedé en Guayaquil entrenando con Xavier Klimowicz en la reserva. Lo tomé y pensé que todo pasa por algo y pensaba que estaba preparándome para el préstamo”.

El charrúa aseguró que en su momento habló con Nassib Neme y el dirigente azul le explicó cómo se iban a dar las cosas para él. “Con Nassib tuvimos varias charlas, me dijo que ya había ocurrido esto antes con otros jugadores, que no lo tome mal, más bien que aproveche para ganar minutos, para cuando vuelva a Emelec”.

Ilusionado

Queiroz recordó que cuando le hicieron la propuesta de ir a Emelec (junio de 2018), no lo dudó dos veces, ya que vio una oportunidad para dar su anhelado salto al exterior. Antes solo había estado en el Montevideo Wanderers de su país.

“Los primeros seis meses en Emelec fueron espectaculares, ya que Mariano Soso (extécnico azul) me dio mucha confianza. Luego el segundo semestre fue distinto porque fue perdiendo espacio, porque Mariano me ponía y me sacaba, no tenía continuidad. Y el tercer semestre, con Rescalvo, no fue nada de lo que quería (apenas jugó en 12 partidos de la LigaPro)”.

El volante uruguayo también aseguró que la salida de Esteban Dreer también le sorprendió. “Creo que a todos nos tomó por sorpresa esa decisión, debido a todo lo que significaba él en el plantel, tenía todo muy ordenado dentro del club”.