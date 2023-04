Emelec no logra despertar de su 'pesadilla'

Emelec atraviesa un momento para el olvido. El 28 de abril perdió (3-2) ante Independiente del Valle, en el Capwell, y los azules acumulan cinco fechas sin poder ganar en la LigaPro.

Los Kings resisten y fuerzan un séptimo partido contra los actuales campeones Leer más

La actual temporada del Ballet es una de las peores de los último cinco años, pues en este 2023 llevan apenas dos triunfos, un empate y cinco derrotas.

El año que se le asemeja fue el 2020, ya que en las ocho fechas de la primera etapa sumó tres victorias, un empate y cuatro caídas.

Pero no solo la sequía de triunfos es lo que preocupa actualmente a los aficionados millonarios, sino el bajo nivel futbolístico que presenta el equipo de Miguel Rondelli.

Si bien frente a los rayados mostraron un mejor rendimiento, la falta de efectividad frente al arco tiene a los azules al borde del precipicio. Al término de la fecha 8, y dependiendo de otros resultados, Emelec podría caer a la penúltima casilla con 7 puntos.

Rondelli es consciente de que la primera etapa está prácticamente perdida. Esto lo afirmó, en la rueda de prensa, tras un cruce de palabras con un periodista radial, luego de la caída ante Independiente.

“Se ensañan en preguntar para tener el título, ¿querías título? Tenga el título: ‘no nos alcanza para ganar la primera etapa’, pero no por los puntos, sino por rendimiento. Escriba en el Twitter, ahora, a eso viene”, indicó el argentino.

Pese a la derrota, Rondelli destacó que el resultado fue ‘mentiroso’, pues sintió que sus dirigidos hicieron un buen trabajo. “Hasta que estábamos once contra once hicimos un buen partido. No lo sufrimos, lo único una pelota parada que pegaron en el palo, después no recuerdo jugadas de peligro”.

Sobre la tarjeta roja de Jhon Sánchez (expulsado a los 68’) dijo: “No creo que con la expulsión haya bajado la intensidad del partido. Creo que existieron más espacios”.

Por otro lado, la plantilla millonaria regresó el 29 de abril a los entrenamientos, pues se encuentra enfocada en el duelo del miércoles 3 de mayo ante Guaraní de Paraguay, que se dará en Asunción, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.