Gareth Bale se quedará en el Real Madrid

Gareth Bale no piense dejar al Real Madrid.

Cuenta la historia que alguna vez Gareth Bale fue considerado el fichaje más caro en la historia del fútbol. Hoy, el galés parece estar muy cómodo con el rol secundario que está realizando en el Real Madrid.

El futbolista se ha convertido en el centro de la polémica, debido a lo costoso que es su permanencia en el conjunto madridista y, sin embargo, suma pocos minutos en cancha. La mayor parte del tiempo duerme o se dedica a realizar cualquier tipo de actividad en la banca de suplentes, algo que parece no va a cambiar por ahora.

El director técnico de la selección galesa, Ryan Giggs, fue quien se encargó de encender las alarmas en la afición merengue, que espera la salida de la otrora figura, debido a su escaso aporte al equipo.

Giggs reveló dos cosas y ambas se enfrentan entre los intereses del Madrid con su díscolo futbolista. Por un lado el exjugador de Manchester United rojos ha asegurado que Bale le dijo que "seguirá sí o sí" en el conjunto del Santiago Bernabéu la próxima temporada, y no solo eso, sino también la siguiente. Si el extremo mítico de Old Trafford solo hubiera dicho eso, entonces los hinchas blancos no tendría nada con lo que ilusionarse, pero comentó algo más.

Y con ello le lanzó una aguja muy afilada a la estrella de su equipo, con respecto a su comportamiento y su poca presencia sobre el campo con el Real Madrid. Giggs asegura que al no jugar con los blancos eso puede influir en su rendimiento, de hecho ya lo ha hecho, como en los partidos de Gales ante Croacia y Hungría, donde Giggs notó que a Bale “le faltaba agudeza” por no jugar con el Madrid.