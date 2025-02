Emelec: Jorge Célico y un debut especial en la LigaPro 2025

Jorge Célico inicia el domingo 16 de febrero, desde las 18:00, su camino con Emelec con la misión de recuperar el protagonismo del Bombillo en la LigaPro, tras dos temporadas luchando por evitar el descenso.

Te invitamos a leer: Liga de Quito inicia el camino en busca del tricampeonato sin su goleador

El primer reto del entrenador argentino será especial ya que enfrentará a Universidad Católica, equipo con el que se hizo conocer en el país y al que dirigió hasta 2024. “Tengo cariño hacia la institución que me abrió las puertas en Ecuador, la que me sostuvo en el cargo en varias ocasiones, la que me contrató tres veces, siempre va a estar”, resaltó el DT argentino.

Emelec 2025: Análisis de su plantel y aspiraciones en la LigaPro Leer más

No obstante, esos buenos recuerdos y deseos quedan a un lado cuando reciba al Trencito en el estadio George Capwell. “Buscamos que este mensaje de pesimismo que existe se transforme rápidamente con un equipo que a la gente le guste y tengamos una comunión con los hinchas. En esta primera fecha quiero que Emelec gane y lo haga con argumentos”, aseguró Célico.

Con apenas 24 días de trabajo, el entrenador albiceleste llegó para reemplazar al colombiano Leonel Álvarez, quien dirigió la pretemporada, incluidos algunos partidos amistosos en el exterior. “En este tiempo hemos intentado que el equipo tenga versatilidad, hacer un juego asociativo que tenga profundidad para atacar y siempre ser protagonistas, porque las instituciones grandes están obligadas a eso”, manifestó Célico.

Para este duelo, el estratega no contará con Pedro Ortiz, Luis Fernando León, Diogo Bagüí y Facundo Castelli, quienes están lesionados en un plantel que no pudo sumar refuerzos por una sanción de FIFA. Recupera al defensa Sebastián Tarira, que no jugó en la Explosión Azul por un tema físico.

El reemplazante de Ortiz en la portería sería Jostyn Mina, quien le habría ganado el puesto a Wilmar Napa, mientras que en la zaga, Joao Quiñónez tomará el lugar de León.

UNIVERSIDAD CATÓLICA QUIERE DAR EL GOLPE EN EL CAPWELL

Diego Martínez (c) es el entrenador de Universidad Católica. JUAN RUIZ / EXPRESO

Del lado de Universidad Católica también se dará el debut en una competencia oficial de Diego Martínez, quien tomó la posta a Célico. El joven entrenador nacional confía en que su equipo se estrene con un triunfo en Guayaquil.

Sobre el hecho de que Célico conozca a profundidad al Trencito, dijo que “hace más lindo el desafío de hacer el mejor partido posible y conseguir un buen resultado de visitante. Emelec es un rival complicado, mucho más en su cancha, estamos listos para este reto”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!