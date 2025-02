Facundo Martínez, el histórico capitán de Universidad Católica

En 2009, Facundo Martínez llegó a las filas de Universidad Católica con el objetivo de conseguir el ascenso a la Serie A. Con el paso de los años, no solo consiguió este objetivo, también lideró clasificaciones a torneos internacionales y se convirtió en el capitán y referente del equipo.

A punto de iniciar su temporada número 17 con los santos, el volante se siente feliz de poder seguir aportando a un club que se convirtió en su casa. “Tengo mucha ilusión de empezar esta temporada. Tenemos el reto de la LigaPro, la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador, torneos en los que buscaremos ser protagonistas con el objetivo de conseguir un título para el club”, manifestó.

Facu destacó que va por buen camino la transformación que lleva adelante el club, con la incorporación de jugadores y un cuerpo técnico joven. “Muy a gusto con el plantel que se formó, por recibir el apoyo de la dirigencia y de la gente, esperando aportar mi experiencia y ser útil en la cancha”, añadió el jugador de 39 años.

Sobre las claves para haber superado los 500 partidos con el Trencito, resaltó que “soy apasionado por lo que hago, me cuido mucho. Siento un cariño enorme por este club que me ha dado la oportunidad de estar tanto tiempo haciendo lo que me gusta”.

Del cuerpo técnico liderado por Diego Martínez, quien cumple su primera experiencia en un equipo de la Serie A, Facu comentó que “es un entrenador que está atento a todo, con un cuerpo técnico muy detallista. Se ha realizado una buena pretemporada y esperamos reflejar todo ese trabajo en la cancha”. Ya conocía a uno de los asistentes técnicos, el uruguayo Fernando López, con quien compartió filas en el Trencito en el año 2013.

FACU, ENFOCADO EN EL PRESENTE

Facundo Martínez junto a su familia en la presentación del plantel del Trencito. JUAN RUIZ / EXPRESO

Cuando se le consultó sobre su futuro, Martínez aseguró que prefiere vivir el presente y cumplir con el año de contrato que tiene con el Trencito. “Después, que pase lo que Dios quiera”.

Ahora solo está enfocado en el duelo del domingo 16 de febrero, ante Emelec, en el inicio de la LigaPro. Calificó de especial este duelo al enfrentar a Jorge Célico, exentrenador de los santos, y que ahora dirige al Bombillo. “Será lindo enfrentar a Jorge, nuestro objetivo es empezar con pie derecho el campeonato”, sentenció.

