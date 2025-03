Emelec derrota al bicampeón de la LigaPro, ¿espejismo o resurrección?

Emelec debe mantener “los pies en la tierra”, no caer en una actitud triunfalista, ni tampoco creer que el 1-0 sobre Liga de Quito cambia la complicada realidad del equipo, advirtió el exportero azul Javier Klimowicz.

Emelec: Carlos Puga revela la deuda pendiente con el expresidente José Pileggi Leer más

Según Klimo, la inclusión del delantero Facundo Castelli marcó una diferencia respecto a otros jugadores que han ocupado esa posición, como Ayoví, Corozo, Solís, Ruiz o Sánchez. “Aporta otras características que no se tenían antes”.

(Le puede interesar: Emelec vs Liga de Quito: Así fue el golazo de Castelli en el Capwell (video))

También resaltó el nivel del arquero Pedro Ortiz y el volante Marcelo Meli. “Ya tener a Ortiz, a Meli y a Castelli en un muy buen nivel marca un poco la diferencia”.

Respecto al premio económico hacia los jugadores que prometió el presidente del club, Jorge Guzmán, Klimo dijo que "no tuvo nada que ver".

"¿Es importante para el jugador? sí, pero no es determinante. En su momento había premio triple por el Clásico del Astillero, o doble por Independiente del Valle y Liga de Quito. A veces no ganabas, y no tiene nada que ver", puntualizó.

Klimowicz fue portero azul entre 2009 y 2016. Archivo

Cuestiona la pobre presentación de Liga en Guayaquil

Ecuador vs Venezuela: Fecha y dónde ver el partido | Eliminatorias Sudamericanas 2026 Leer más

En cuanto al rival, Klimowicz expresó su sorpresa por el nivel del actual campeón de la LigaPro. “No sé si se esperaba que Liga juegue tan mal”.

No obstante, recordó que el equipo albo tampoco venía mostrando su mejor versión en encuentros pasados, logrando victorias en los últimos minutos contra Orense (fecha 3) y Delfín (fecha 4), cuando “los rivales ya estaban desordenados”.

El ahora comentarista deportivo analizó el juego del Bombillo, señalando que el equipo de Jorge Célico no ha mostrado un fútbol brillante, pero que la actitud y su localía en el Capwell fueron factores decisivos en el resultado. “Para mí, Emelec no viene jugando bien, pero (influyeron) las ganas, el ser local. Creo que a mí no me sorprende”, señaló.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!