Emelec en crisis: Exjugadores advierten que necesitan nuevos jugadores a gritos

A Emelec se le escapan los puntos en casa y su realidad en la competencia se marca en la tabla de posiciones de LigaPro. Los exjugadores eléctricos Wilson Carabalí y Juan Triviño reconocen ante EXPRESO que, en medio de la mala situación del equipo dirigido por Jorge Célico, “aún puede mejorar”.

Mushuc Runa vs Liga de Quito: El error de novato que tuvo Alexander Domínguez (video) Leer más

La falta de jugadores debido a la imposibilidad de contratar por la sanción de FIFA es uno de los argumentos en que coinciden ambos exdefensores, quienes le quitan mayor responsabilidad al entrenador, que recientemente vio cómo Manta y Libertad (dos empates 1-1) le arrebataron la posibilidad de sumar dos victorias seguidas en el estadio George Capwell.

“Emelec está en un momento crítico por no poder reforzarse con futbolistas que marquen la diferencia. No solo es de decir que la culpa es de los dirigentes (administración de José Pileggi y César Avilés) por la mala gestión, sino también se evidencia que no tiene buenas formativas y le toca pelear con lo que tiene”, argumenta Carabalí.

Lea también: Sudamericano Sub-17: Ecuador, entre peores selecciones ¿Cuáles sí clasificaron?

Wilson asegura que si las canteras estuvieran bien, el club azul “no necesitaría de más jugadores”. Y recuerda que así salieron los llamados ‘Extraterrestres’ (formados en Emelec) en el inicio de los 2000.

Además, el exfutbolista opina que “Célico puede mejorar y se puede mantener al mando, pero aún le falta una idea clara” en el juego.

Jorge Célico asegura que trabajan para levanta su nivel. Gustavo Guaman

“El técnico sabía del plantel que tenía y en lo que se iba a meter. Con eso le toca arreglárselas. Emelec debe concentrarse en ganar en casa y ver la manera de sacar puntos de visitante hasta poder salir del fondo, porque eso ya es preocupante”.

Jorge Célico en Emelec: La razón por la que no logra ganar el Bombillo en LigaPro Leer más

Por su parte, Triviño afirma que la responsabilidad es “principalmente de los jugadores más que del entrenador”, porque él dispone tácticamente cómo deben encarar cada partido. Además, ratificó el criterio de que el Bombillo “no tiene buenos recambios” en la banca.

Al ser preguntado por la viabilidad de remover del cargo a Célico, Triviño responde: “Es perjudicial, para nada es recomendable que se dé ahora un cambio de director técnico. Más bien, ahora hay que pensar en esperar hasta mitad de año y se puedan hacer mejores contrataciones”.

Emelec ha tenido 4 técnicos en tres años: Rondelli, Torres, Álvarez y Célico

Y es que desde 2023, Emelec ha tenido cuatro estrategas en tres años y dos de ellos han representado un gasto adicional por rescisión de contratos. Los colombianos Hernán Torres (desde junio de 2023 a junio de 2024) y Leonel Álvarez (desde junio de 2024 a enero de 2025) aún esperan resolver sus pagos pendientes sin llegar a demandar a Emelec en FIFA.

Jorge Célico tiene contrato hasta fin de temporada 2025 con Emelec

Este Diario se contactó con un miembro del club guayaquileño y, aunque no reveló montos, aseguró que Célico sí tiene una cláusula de rescisión en caso de no ser considerado más como entrenador del equipo. Además descartó por ahora un análisis interno sobre su salida.

Lea también: Moisés Caicedo y las consecuencias legales tras incautación de su Audi en Inglaterra

La fuente, que prefirió que su nombre no sea expuesto, afirmó que el vínculo del argentino es hasta el final de la temporada 2025. Este contrato fue pactado con la presidencia del expresidente César Avilés.

En medio de problemas económicos y dirigenciales, el Emelec dirigido por Jorge Célico y presidido por Jorge Guzmán ha logrado tan solo 7 unidades luego de 8 cotejos disputados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!