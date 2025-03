Emelec en crisis: ¿Desde cuándo no anota el Bombillo en la LigaPro?

El hecho de no ganar ya es indica una razón para preocuparse, pero que tampoco pueda meter goles agrava más la situación. En tres fechas de LigaPro Emelec es el único equipo que no consigue anotar, ni de penal, como fue la oportunidad perdida por Washington Corozo el pasado viernes 28 de febrero en el estadio George Capwell ante Macará.

Aunque en ese partido al menos empató (0-0) y significó su primer punto en el torneo, la ‘pólvora’ sigue mojada. En 10 cotejos únicamente concretó 3 anotaciones y solo uno de estos fue válido por puntos.

El colombiano Andrés Ricaurte fue quien convirtió por última vez en un partido oficial para el Bombillo. Fue en la derrota (2-1) contra Libertad el 30 de noviembre en Loja, por la fecha 15 (fase 2) del campeonato local.

Emelec solo anotó 2 goles en amistosos de pretemporada

Desde entonces, pasaron 4 rivales en la pretemporada para volver hacer gol. Ocurrió en el amistoso ante Manta, en que Jackson Rodríguez y Alexander González contribuyeron para el empate 2-2. Ese fue el debut del técnico Jorge Célico al mando del equipo eléctrico, tras la salida de Leonel Álvarez.

Jorge Célico evidenció el malestar luego de fallar el penal de Emelec contra Macará Miguel Canales / Expreso

En este trayecto de crisis de resultados y poca capacidad goleadora Emelec tuvo la ausencia del centro atacante Facundo Castelli, quien aún se mantiene en recuperación de su lesión y que se anticipa su pronto regreso.

Sin Facundo Castelli por, Jaime Ayoví no aparece con Emelec desde mayo de 2024

Sin poder contratar por demandas en FIFA, la ‘esperanza’ en los azules ha sido el experimentado delantero Jaime Ayoví. No obstante, el jugador de 37 años no anota desde el 5 de mayo de 2024 en el triunfo 2-1 a Universidad Católica. La Yoya suma 22 duelos en los que no grita uno de sus goles.

Emelec no anota en Quito desde septiembre de 2024

Vinotinto será el siguiente rival de Emelec en Quito, ciudad en que Emelec está obligado de ‘salir del cero’, pero en que su último registro de gol fue el 14 de septiembre en la derrota (2-1) contra Independiente del Valle. La falta de concreción será puesta a prueba ante el equipo que tiene su primera participación en la Serie A.

