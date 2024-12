Emelec, un cierre de semestre ‘vergonzoso’ en LigaPro

El Bombillo perdió 2-1 en el Reina del Cisne contra un Libertad que peleó por no descender hasta la última fecha.

De mal a peor. La pesadilla de Emelec en la temporada 2024, especialmente en la segunda etapa, se materializó en su última posición de la clasificación de la LigaPro.

Fueron 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas las del Bombillo que este semestre sumó 12 puntos. Sin embargo, la sanción de tres puntos menos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le redujo por no cancelar a tiempo una deuda con el jugador Christian Cruz, los dejó con 9 unidades.

Emelec tuvo la peor cosecha de su historia con un rendimiento del 26,7%. Esta cifra entró en los libros por su récord negativo que supera al de la primera etapa de la temporada 2007, cuando sumó 18 puntos en la misma cantidad de partidos y también quedó relegado hasta el último lugar. En aquel semestre, el rendimiento fue del 36,84%.

La derrota ante Libertad (2-1) el pasado sábado 30 de noviembre expuso una vez más las carencias de un equipo sumido en una crisis institucional que se refleja en su desempeño deportivo.

Hinchas de Emelec reprochan el rendimiento del equipo en la temporada 2024. MIGUEL CANALES

Wilson Carabalí, exjugador y bicampeón con Emelec en 2001 y 2002, considera que la desastrosa ubicación del equipo fue “una crónica de una muerte anunciada”.

“Emelec ha venido trabajando mal durante todo el año. No tiene un proyecto deportivo serio. Tiene problemas con inscripciones de jugadores (prohibición de FIFA). Administrativamente no ha estado bien. Cuando uno empieza mal termina mal”, dijo para EXPRESO.

El experto enfatizó que el “pésimo trabajo en las divisiones formativas” ocasionó también que el club, que por segundo año consecutivo quedó fuera de competencias internacionales, no pueda tener una participación decorosa.

Carlos D’ Steffano, exvolante azul y entrenador de fútbol, fue aún más crítico y cuestionó a la directiva encabezada por César Avilés, quien asumió el cargo tras la renuncia “por motivos personales” de José Pileggi, el 29 de octubre.

“Es un infierno lo que vive el hincha del Bombillo. Aparte estos dirigentes no tienen la valentía de dar un paso al costado. Solo los socios podemos salvar a un club que no puede seguir secuestrado por lo inoperancia de unos cuantos indolentes que no conocen la grandeza de Emelec. Les quedó grande el puesto”, señaló D’ Steffano.

La incertidumbre sobre su futuro de Emelec persiste. La planificación de la pretemporada 2025 estará marcada por la duda sobre si el entrenador Leonel Álvarez continuará al mando, ya que en los últimos días se le ha vinculado con el Atlético Bucaramanga.

No se adelantarán las elecciones

El presidente César Avilés (c) permanecerá en el cargo hasta finales de 2026. Freddy Rodriguez

El directorio de Emelec decidió en una reunión celebrada el pasado sábado 30 de noviembre en el Polideportivo de Samanes que no se adelantarán las elecciones del club. De esta manera, el presidente César Avilés, quien sucedió a José Pileggi, continuará en el cargo.

“Se sometió a votación la posibilidad de adelantar las elecciones; tres directores votamos a favor de convocar elecciones anticipadas, tres se abstuvieron y cuatro votaron en contra de la propuesta”, reveló Rodolfo Baquerizo, miembro del directorio, a través de su cuenta en X.

Asimismo, Baquerizo anunció que Carlos Alberto Juárez, histórico delantero del club, se incorporará al directorio de Emelec.

