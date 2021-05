Emelec se aferra a la clasificación a los octavos de final de Copa Sudamericana

Emelec se acostumbró a sufrir, pero también a golpear en los momentos precisos. Los azules lograron una peleada victoria ante el Deportes Tolima en el estadio Capwell por la quinta jornada de la Copa Sudamericana.

Según la crítica general o el análisis que se ventila por redes sociales, la suerte ha sido un rótulo de este Emelec 2021. No hay duda de que en el fútbol siempre es positivo tener una dosis de fortuna, pero también se necesitan armas para responder ante las adversidades. Y es cierto que en varios pasajes de esta Copa sufrió en demasía, pero ante el Tolima, cuando el partido estaba abierto para ambos, encontró a varios de sus elementos en un nivel trascendental. Y eso también es importante para anhelar cosas grandes.

En el primer tiempo pudo abrirse el marcador para los colombianos, pero Emelec contó con la gran figura que tiene en este torneo internacional, Pedro Ortiz.

El cancerbero, que según estadísticas de Conmebol es el más atajador del torneo, ha sido figura en al menos cuatro de los cinco duelos coperos del Bombillo y responsable, en gran cantidad, de que los eléctricos sigan dependiendo de ellos mismos.

Precisamente, Ismael Rescalvo analizó la ventaja que implica no depender de otros marcadores y destacó el trabajo de varios elementos que jugaron luego de mucho tiempo, o que hasta debutaron.

“Estoy muy contento, las cosas nos salieron bien. Quiero destacar a mis jugadores que estuvieron en cancha, algunos no venían actuando continuamente y hoy demostraron su compromiso con el plantel”, explicó el DT millonario.

Leandro Vega y Óscar Bagüí pasaron momentos de infortunio, pero lograron salir airosos en varias oportunidades.

Rescalvo detectó variantes rápidamente y eso también fue clave para el segundo tiempo. Quitó del campo a un todavía poco resolutivo Jefferson Orejuela y dio paso a José Cevallos, con quien incrementó la tenencia y manejo de pelota.

El liderato, que había perdido por el triunfo de Bragantino un día antes, volvió a pintarse de azul, dejando la pelea a un punto de diferencia con los brasileños. Emelec deberá recibir a Talleres de Córdoba en la última parada de la fase de grupos y, a priori, no es un partido sencillo. Si bien los argentinos no tienen nada que pelear, no vendrán con un plantel B al Capwell y buscarán revancha de lo sucedido en la primera jornada en el Mario Alberto Kempes. Lo clave es que el pase a octavos de final está en manos de los azules.