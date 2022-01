Con la llegada del atacante ecuatoriano Jeison Chalá, Emelec, al parecer, tiene casi completo su álbum de la temporada 2022.

Hasta ahora los azules han anunciado, además de Chalá, a los también tricolores Marcos Caicedo, Roberto Garcés, Kevin Rivera, Eddie Guevara, Byron Palacios, y a los argentinos Gustavo Canto y Mauro Quiroga. Con estos refuerzos, los dirigidos por el estratega español Ismael Rescalvo se “arman bien” para encarar esta temporada, en la cual tendrá que librar dos batallas: la LigaPro y Copa Libertadores.

Así lo consideran los exjugadores eléctricos Raúl Avilés y Eduardo Smith, quienes acotaron que ven más variantes en la plantilla que la que tuvieron el año pasado.

“La temporada anterior Ismael Rescalvo veía a la banca y se daba cuenta que no tenía mayores opciones. Si bien no han llegado jugadores de renombre, me parece que se ha nutrido bien al equipo”, comentó Avilés.

La Turbina acotó que le parece que a Emelec le haría falta un delantero más, debido a que “se necesitará peso ofensivo” en los dos torneos que tendrán que afrontar este año.

“Creo que con un jugador más en el ataque se completaría el libro de pases. Si se quiere pelear algo en los dos frentes se debería hacer un esfuerzo, ya sea por algún atacante nacional o extranjero”.

Espero que Ismael Rescalvo arranque bien el año, con una idea establecida. En la final ante Independiente se vio algo flojo al equipo

Eduardo Smith, exjugador eléctrico

El exgoleador azul comentó que con estos refuerzos, Rescalvo se podría animar a cambiar su sistema de juego.

“Creo que sería bueno que Emelec vuelva a jugar con la línea de cuatro, pues el año anterior, pese a que se llegó a la final, la línea de tres no dio mayores garantías”.

Smith, por su parte, coincidió con Avilés en cuanto a la necesidad de contar con otro atacante, sin embargo, en líneas generales ve mucho mejor a esta plantilla que la del 2021.

Me gusta la llegada de jugadores como Marcos Caicedo y Jeison Chalá, pues con ellos se ganará mayor profundidad en el ataque Raúl Avilés, exdelantero azul

“Me agrada mucho este equipo que se está armando. Ojalá que se adapte rápido al sistema de Rescalvo y se complemente bien con figuras como Aníbal Leguizamón, Sebastián Rodríguez, Joao Rojas, entre otros”, sostuvo Smith.

El exvolante millonario destacó que a nivel defensivo se ha reforzado mejor el conjunto azul.

“Eddy Guevara para mí fue uno de los mejores defensas del campeonato pasado. Hizo una buena labor en Técnico Universitario. Del argentino Canto hay muy buenas referencias y ahora solo falta esperar para ver cuál será la nueva pareja de centrales del equipo. Promete mucho este Emelec”.