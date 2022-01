Eddie Guevara fue el capitán de la defensa menos goleada en la LigaPro 2021, Técnico Universitario solo recibió 26 anotaciones en 30 partidos, y reforzará a Emelec durante la actual temporada, en la que disputarán LigaPro y la Copa Libertadores. En entrevista con Diario EXPRESO, el defensa central, de 31 años, manifestó que se merece una oportunidad para demostrar sus habilidades en la selección de Ecuador. Su objetivo es ir al Mundial de Qatar.

.- Fue el defensa de moda en el mercado de transferencias.

- Eso es gracias a mi Dios, porque lo que hago en silencio él me lo recompensa en público con esos momentos en los que todo mundo me decía que me vaya para cierto equipo. Esas cosas son bonitas porque te sientes orgulloso por el trabajo hecho, por lo que hiciste. Nunca lo hice para agradarle a nadie, lo hice para agradarle a Dios y él se encargó de todo.

- ¿Qué cualidades lo destacan en la cancha?

-La más fuerte que tengo es que soy muy centrado mentalmente en mi trabajo, me enfoco mucho en eso. Trato de explotarme todos los días para rendir en el campo de juego y no competir con nadie, sino conmigo mismo. Le digo a esa linda gente que sigue a Eddie Guevara que no juzgue. Quizás no tengo un gran logro y dicen ‘¿Para qué lo van a traer?’ Pero nadie nace conocido y mi trabajo está marcando mi carrera. Sé que este 2022 será de una gran explosión.

- ¿Espera esa oportunidad con la selección de Ecuador?

- Sé que merezco estar en la selección y tengo la fe de que voy a estar en el Mundial, me lo merezco por mi trabajo. Viene un año muy lindo para mi país y tengo que esforzarme el triple de lo que he hecho. Sé que puedo estar en esa selección y con mi trabajo voy a llegar. Estoy tranquilo y tengo fe de que en esa selección estoy porque estoy. Tengo los pies sobre la tierra para rendir cuando toque mi oportunidad. Mi mentalidad me ha permitido madurar y que pueda pelear por un puesto en la selección.

- ¿Cómo cree que nos irá en el Mundial?

- Tenemos que hacer un gran papel. De nada sirve pasar el primer semestre y cuando vayas a rendir la tesis te quedes. Se ha luchado tanto para conseguir la clasificación. Mis compañeros que están en la selección junto a la cabeza máxima, que es el profe Gustavo Alfaro, saben que harán un buen papel. Eddie Guevara se mete en ese plan y siento que haremos un gran Mundial, daremos mucho de qué hablar en el Mundo.

- Fue el líder de la defensa menos goleada en 2021, ¿fue difícil lograrlo con Técnico Universitario?

-Nos costó mucho. Esto fue gracias al esquema que utilizó el profe José ‘Cheché’ Hernández (dirige a Técnico Universitario desde 2019). Su esquema es exigente y eso hizo que nos hiciéramos muy sólidos atrás. Nos metió en la cabeza que siempre teníamos que sacar el arco en cero. Eso ayudó para cumplir la promesa que hice con el arquero Walter Chávez, que íbamos a terminar el año como el equipo menos goleado. En lo personal fue un trabajo que hice al liderar la defensa.

- ¿Cómo fue esa promesa?

-Con Walter lo conversamos cuando fue la premiación de los mejores jugadores de LigaPro 2020 (el pasado 18 de febrero de 2021). Lo conversé con él y le dije que nos teníamos que volver a meter en la premiación y terminar como el arco menos batido. Se cumplió esa promesa, y cuando terminó la temporada, con Walter nos dimos un abrazo porque pudimos cumplirla.

- ¿Cómo evalúa su paso por Técnico?

- Llegué por la puerta grande y me fui por la puerta grande. Estoy muy agradecido con la hinchada del Rodillo Rojo y el equipo porque me prestaron su vitrina y me mostraron como trofeo. Gracias a Dios pude mostrar el fútbol, la calidad y las cualidades que tengo. Siempre traté de ser muy correcto y muy leal con ellos y hasta el día de hoy me agradecen por la gran calidad de persona que fui dentro y fuera de la cancha.