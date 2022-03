Salinas y Elizabeth Bravo han llegado a ser uno solo. Es casi imposible hablar de las competencias de triatlón en la provincia de Santa Elena sin que la cuencana aparezca en uno de sus podios. El fin de semana pasado sucedió un nuevo capítulo en este idilio al liderar una de las categorías del Xterra 2022, prueba donde participaron 350 deportistas.

El triunfo de la triatleta olímpica le viene bien en estos días debido a que se encuentra en la etapa de preparación para su primer reto internacional: la Copa Panamericana de este deporte que disputará el próximo 24 de abril, también en Salinas.

El objetivo de la triatlonista es seguir liderando el podio panamericano como sucedió a finales del año pasado en Chile y Salinas. Bravo cerró el 2021 con un triunfo contundente en la ciudad peninsular al proclamarse campeona panamericana.

“En Salinas me siento muy bien. Aquí he obtenido mis mejores victorias que han dado gloria al país. Es como mi casa, porque siento el calor de la gente que me respalda”, precisa en diálogo con EXPRESO.

Eli, como la llaman todos, explica que en Salinas obtuvo una de las consagraciones más importantes de su carrera: la Copa Mundo del año 2017, donde superó a atletas destacadas de Estados Unidos y Brasil que en ese entonces eran las favoritas del torneo.

Para la nueva prueba a disputarse en Salinas el próximo mes, Bravo asegura que viene trabajando con su entrenador Francisco Tirado, quien a la vez es su esposo. La deportista espera superar las marcas del año anterior, pero sabe que debe mejorar sus tiempos en natación y carrera pedestre.

La triatleta (d) mejora sus tiempos en aguas abiertas y pedestre. Joffre Lino / Expreso

En el caso del reciente torneo que ganó, el recorrido a pie fue diferente y tuvo que superar montañas y terreno abrupto. “Inicio bien el año, tenía gran expectativa porque al ser una ruta diferente en el recorrido a pie se debía estar muy bien físicamente para subir y bajar montañas, al final lo logré y estoy muy optimista para lo que se viene”, apuntó.

El objetivo concreto y sin justificaciones es uno solo: acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024 para dejar atrás la mala racha de Tokio, por eso los entrenamientos no se detienen y espera arrancar con éxito el ciclo preolímpico que se inicia para los sudamericanos en el mes de mayo.

Junto a su entrenador tienen lista la planificación de la temporada, entre ello está acudir a las principales competiciones en México y Europa para sumar puntos y estar en la cita olímpica.

“Hay que seguir sumando triunfos, considero que para lograrlo debo entrenar muy fuerte. Y en eso estoy”, manifestó.