Elizabeth Bravo y Armando Matute dominan el IronMan

Ecuatorianos de acero, garra y corazón. Armando Matute y Elizabeth Bravo hicieron historia al adjudicarse el título del IronMan 70.3 que se desarrolló el domingo 16 de julio en Manta.

El guayaquileño Matute cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 43 segundos. El segundo lugar fue para el brasileño Fernando Toldi y el tercero para el tricolor Andrés Barrionuevo.

El nuevo monarca del IronMan 70.3 de Manta encabezó la disciplina de natación, luego en el ciclismo el brasileño Toldi sacó una ventaja que parecía le podría dar la victoria, pero el ataque del guayaquileño se dio en el atletismo donde pudo rebasar a su contendor para quedarse con el primer lugar.

“Es una alegría inmensa. Me he sentido bien antes de la competencia. Muy fuerte en el trote, sabía que allí podía tomar ventaja ante el brasileño que dio una gran batalla. El apoyo de mi mamá, mi novia, mi abuela y de todo el público fue fundamental para lograr creerme que podía llegar al primer lugar”, comentó Matute.

El ecuatoriano reveló que tiene 17 años entrenando triatlón y ahora apunta a los Juegos Olímpicos de París 2024. En el 2021 había obtenido su mejor ubicación en el IronMan al haber culminado en sexta posición. Dos años después se bañó de gloria para dejar el título en casa, siendo el primer tricolor en conseguir la corona.

Por su parte, Bravo estuvo a punto de no competir en el IronMan. Una lesión en uno de sus tobillos puso en riesgo su participación. Sin embargo, pese a esa dolencia, la ecuatoriana se tuvo confianza y logró el campeonato de la triatlón en tierras manabitas. Demostró ser una mujer de acero.

“Vine a dar lo mejor de mí. Sabía que estaba con una dolencia, pero la confianza y el respaldo de la gente me ayudaron. Me siento en casa, Manta es mi casa, todo ese respaldo me empujó a no rendirme”, destacó la experimentada atleta que busca la clasificación a París 2024, los que serían sus cuartos Juegos Olímpicos.

La Tricolor llegó a la meta en un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 11 segundos. En la meta, donde fue recibida por su esposo y entrenador, Francisco Tirado, y su pequeño hijo Juan, la atleta gritó “nos vamos al mundial”, luego de asegurar un cupo a la máxima cita que se llevará a cabo en diciembre, en Nueva Zelanda.

El podio también tuvo más presencia ecuatoriana. La segunda casilla fue para la también cuencana Ana María Torres, mientras el tercer casillero lo ocupó la australiana Sara Crowley. Al final, Matute y Bravo, que son grandes amigos y entrenan juntos, celebraron en conjunto por la victoria.

Fue la octava ocasión que Manta es sede del IronMan 70.3 en la que participaron 1.500 deportistas de al menos 25 países que además de demostrar su resistencia, disfrutan del paisaje de la ciudad manabita.