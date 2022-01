Las autoridades sanitarias de Perú han apuntado al partido con la selección de Ecuador, previsto para el 1 de febrero de 2022, por la fecha 16 de las eliminatorias al Mundial de Qatar, y por ahora consideran que no se debería aprobar el ingreso del público.

El ministro de Salud de ese país, Hernando Cevallos, aseguró que no existen las condiciones. “La decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos. Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente”, dijo en Ovación.

Cevallos también se sinceró sobre la situación sanitaria en el Perú. "Esta variante ómicron va a afectar todo el sistema sanitario. Va a golpear el nivel de hospitalización y las unidades de cuidados intensivos. Pero, fundamentalmente, parece que va a golpear el primer nivel de atención. Por las características del virus aparecerá la mayor cantidad de casos saturando este primer nivel de atención, la postas y centros de salud", dijo en una conferencia de prensa.

Las eliminatorias sudamericanas se reanudarán a finales de enero. El 27 Ecuador recibirá a Brasil, mientras que el 28 Perú visitará a Colombia. Peruanos y ecuatorianos, en cambio, se enfrentarán el 1 de febrero en Lima.

Ecuador marcha en la tercera casilla de la carrera a la Copa del Mundo con 23 unidades, en tanto que Perú está quinto con 17 unidades.