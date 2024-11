Elecciones de la Asociación de Fútbol de Santa Elena serán impugnadas

La elección de Diego Borbor como nuevo presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Santa Elena ha generado una gran polémica. Este miércoles 6 de noviembre, el dirigente Gary Malavé, del Santa Elena Sporting Club, confirmó a EXPRESO la impugnación presentada ante los organismos legales correspondientes.

Emelec volvió a paralizarse por falta de pagos en los sueldos de los jugadores Leer más

"No reconocemos al presidente electo; su designación se dio con muchas anomalías. Si queremos que haya un cambio total en el fútbol de la provincia, debe haber transparencia en la elección del directorio", enfatizó el dirigente.

Malavé indicó que Borbor fue elegido entre cinco clubes, cuando en total la asociación está conformada por quince. En el caso del Santa Elena Sporting Club, el club estaría suspendido por deudas económicas, pero tampoco se le han dado opciones para cancelar el valor supuestamente adeudado.

El inicio de la polémica

De acuerdo con los hechos, las polémicas elecciones se llevaron a cabo el pasado lunes 4 de noviembre. A los cinco clubes suspendidos se sumaron en solidaridad otros cinco, por lo que un total de diez instituciones no participaron en las votaciones. A eso se le añade que minutos antes del proceso hubo empujones y gritos en el ingreso a la sede de la asociación.

El día de las elecciones hubo disturbios en la puerta del reciento de los sufragios. Cortesía

"Fueron tres convocatorias, y todas las hicieron mal. Por ejemplo, no se publicó el llamado a elecciones en un medio nacional; además, los días que establece el reglamento para citar de una reunión a otra no se cumplieron", indicó Fausto Fajardo Mosquera, otro de los dirigentes protestantes.

Fajardo Mosquera fue mocionado para presidir la asociación, pero su candidatura no fue calificada. "Se han inventado situaciones que no están en el reglamento, con el único objetivo de que solo ellos participen. No hay democracia", reiteró Fajardo.

Los representantes de las instituciones en desacuerdo con la elección se ubicaron en la parte externa y protestaron por lo que consideran un proceso mal llevado. Grabaron en video lo ocurrido.

Una continuidad cuestionada

Malavé y Fajardo indicaron que Diego Borbor es hijo del presidente saliente, Juan Borbor Mite, del equipo Carlos Borbor Reyes de Salinas, quien ha estado al frente de la institución durante 16 años. "Debe darse paso a un nuevo rumbo", coincidieron.

Enrique de la Cruz, del club Dreamers, también estaba mocionado para presidir el ente de fútbol. En un video posteado en redes sociales indicó que no fue acreditado porque, al parecer, su equipo también está sancionado.

Barcelona SC vs Cumbayá: novedades previo al partido de la fecha 13 de LigaPro Leer más

"¿Por qué no se permitió el ingreso a la asamblea? En la reunión se habrían podido explicar los motivos de la suspensión. Así se habría evitado el bochorno; esto es resultado del mal proceder de los actuales directivos", señaló De la Cruz.

EXPRESO intentó obtener la versión de los dirigentes que apoyaron la designación de Borbor, pero nadie quiso pronunciarse. Incluso se acudió a la sede, donde se indicó que estaban en reunión y que no darían declaraciones.

El periodista deportivo Geovanny Angulo, de La Libertad, pidió que el directorio saliente convocara a la prensa para transparentar el proceso. "Todo debe quedar claro y así se evitan especulaciones", comentó Angulo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!