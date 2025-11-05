El pádel en Ecuador arranca su circuito oficial con torneo histórico en Guayaquil

Más de 150 deportistas compiten en el inicio del sistema federado del pádel ecuatoriano y proyecta su expansión internacional

El primer ranking nacional, que se llevará a cabo en Guayaquil, otorgará los primeros puntos de parte de la flamante Federación Ecuatoriana de Pádel.

El pádel ecuatoriano vive un momento histórico. Por primera vez se celebrará un torneo con carácter oficial, avalado por la Federación Ecuatoriana de Pádel (Fepad), que se disputa desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de noviembre en las canchas del Club All Padel de Guayaquil.

Te invitamos a leer: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Liga de Quito | LigaPro 2025

Este evento marca el inicio del sistema competitivo federado y será el punto de partida del ranking nacional 2026, con la participación de deportistas de distintas provincias del país. En total, 20 categorías (10 masculinas y 10 femeninas) competirán en diferentes divisiones, desde la rama abierta hasta juveniles (12, 14, 16 y 18 años).

Más de 150 jugadores se darán cita para convertirse en los primeros campeones nacionales y sumar los puntos iniciales del circuito oficial, que en 2026 incluirá seis torneos y cerrará con un Máster Nacional reservado para los 16 mejores de cada ranking.

Argentina presenta nuevo uniforme: ¿cuánto cuesta y cuándo estará a la venta? Leer más

Mario Álvarez, presidente de la Fepad, destaca que el torneo representa mucho más que una competencia. “Este es el inicio de un proceso de unión. El pádel creció de forma impresionante en Ecuador y era necesario tener una institución que organice y desarrolle el deporte con visión nacional”, afirmó.

El dirigente explicó que la creación de la federación, con personería jurídica desde abril de 2025, responde a una demanda de clubes y jugadores que pedían una estructura formal para el crecimiento sostenido de la disciplina.

Álvarez subrayó que la federación no solo busca organizar torneos, sino también brindar beneficios concretos a los deportistas federados, como seguro contra accidentes, asesoría en nutrición, fisiología y logística, además de una red de alianzas con empresas privadas para descuentos en transporte, hospedaje y equipamiento deportivo.

“Tenemos convenios con marcas como aerolíneas nacionales e internacionales y una cadena hotelera, que brindarán tarifas preferenciales a los jugadores”, detalló.

La camiseta oficial de la selección

El primer ranking nacional contará con 20 categorías y se desarrollará en Guayaquil. CORTESÍA

Uno de los momentos más simbólicos del evento será el lanzamiento oficial de la camiseta de la selección ecuatoriana de pádel, que se realizará el sábado 8 de noviembre “Que una marca como Marathon nos dé la piel del Ecuador es un paso poderoso para la institucionalidad del pádel nacional”, destacó Álvarez.

El primer torneo nacional será un parámetro para conformar las selecciones ecuatorianas que representarán al país en futuras competencias internacionales. “Los 16 primeros del ranking participarán en el Máster Nacional y de allí saldrán los seleccionados ecuatorianos”, puntualizó el directivo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!