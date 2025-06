Eduardo Hurtado revive el 0-0 de Ecuador ante Brasil y analiza el duelo del 2025

Ecuador vs. Brasil: Hurtado recuerda el empate histórico de 1993 por eliminatorias

El 18 de julio de 1993, Ecuador empató sin goles ante la poderosa selección de Brasil, por el grupo B de las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol de 1994. Aquel día, el joven Eduardo Hurtado, apodado el Tanque, ingresó al minuto 68 en reemplazo de Kléber Chalá. Tenía apenas 23 años.

Más de tres décadas después, Hurtado, ahora comentarista deportivo, recuerda ese duelo y compara aquel momento con el presente del balompié ecuatoriano, en la antesala de un nuevo enfrentamiento ante Brasil.

Eduardo Hurtado estuvo en 3 Copas Américas. Christian Flores

Aquella vez la selección brasileña llegó cargada de estrellas. En el arco, Taffarel; en la defensa, jugadores como Marcio Santos y Branco; una media con Raí; y en la ofensiva, la dupla Careca-Bebeto. No olvidemos que fue el equipo que un año después se consagró como campeón en el Mundial.

La historia se repite, pues el próximo año este país norteamericano volverá a acoger la fiesta del fútbol junto a México y Canadá.

Y Hurtado volverá a estar mañana en la cancha, pero ahora como comentarista deportivo, luego de haber viajado por el mundo demostrando el talento y entrega de los futbolistas ecuatorianos.

-La historia dice que entraste al cambio en ese Brasil vs. Ecuador del ‘93, ante una colección de estrellas.

-Siempre fue emocionante enfrentar a una selección como la de Brasil. Veníamos de una gran actuación en esa Copa América, (con jugadores como) Jacinto Espinoza, Iván Hurtado, Héctor Carabalí, el Cuchillo Fernández...

Teníamos un buen equipo. Y cuando te toca jugar contra Brasil, con figuras como Bebeto, Careca, Raí o Taffarel, sabes que todo el mundo está mirando. Ese partido nos dejó la imagen de lo que significaba enfrentarse a verdaderos monstruos del fútbol.

Eduardo Hurtado estuvo en varios equipos. Archivo

-¿Cuánta presión sentían en ese momento?

-No había tanta presión desde el público como ahora. Era más bien una presión interna. No queríamos defraudar a nuestra gente. Sabíamos lo que representaba Brasil, pero también confiábamos en nuestra calidad. Aunque ellos venían con una constelación de estrellas, nosotros también teníamos buenos jugadores.

-El resultado final fue un empate 0-0.

-Fue un resultado muy bueno. En ese entonces, empatar con Brasil era una hazaña, sobre todo por los nombres que tenían. Yo estaba empezando mi carrera internacional. Alex Aguinaga jugaba en México, y yo ya me alistaba para salir al exterior. Ese empate fue una muestra de carácter.

-¿Cómo ves el Ecuador vs. Brasil del 2025?

-Ahora los chicos tienen más rodaje internacional. Muchos ya enfrentaron a Brasil en las eliminatorias. Esta generación tiene experiencia, y eso pesa mucho en partidos como este.

-Hoy Ecuador tiene dos campeones europeos en sus filas.

-Es un Ecuador que ha crecido muchísimo. Tenemos grandes individualidades y jugadores con experiencia, a pesar de su juventud. Brasil, por otro lado, no está en su mejor momento. Aunque ha mejorado algo, ya no tiene ese dominio de antes. Se parece un poco a nuestra época: antes ellos eran los favoritos y nosotros los que soñábamos con dar la sorpresa. Ahora, es Ecuador quien llega con grandes figuras, mientras Brasil busca reencontrarse.

Willian Pacho es el único ecuatoriano en ganar la Champions League cortesia

-¿Qué destacas del partido del jueves 5 de junio?

-Lo que acabamos de vivir es emocionante. Tenemos a dos campeones de Champions: Willian Pacho por Ecuador y Marquinhos por Brasil. Antes eso era impensado. Hoy lo vemos y nos llena de orgullo.

-¿Cómo analizas el debut de Ancelotti como seleccionador de Brasil?

-Ancelotti es muy respetado por los jugadores brasileños. Su llegada aporta motivación. Si lo contrataron es porque creen en él. Seguro va a aportar mucho, pero ojalá que no lo logre justo en el Monumental (risas). En todo caso, creo que será clave para que Brasil recupere su nivel rumbo al Mundial... pero que la recuperación no la haga en Ecuador.

-¿Quién puede hacer los goles por Ecuador?

-Si Enner Valencia se recupera, él será nuestro comandante. Pero también tenemos otras opciones. Pacho ha demostrado que puede marcar desde su posición, y Félix Torres es otro defensa que llega bien al área rival. ¿Y por qué no Pedro Vite? Está destacando en la MLS y podría tener su oportunidad.

Moisés Caicedo en familia festejando el título de la Conference League. EXPRESO

-Preocupa que los ofensivos no estén al 100 %...

-Claro, todos estamos pendientes. Sabemos que Gonzalo Plata no está y que Enner tiene molestias. No sabemos qué delantero estará disponible, pero confiamos en el grupo. Tenemos variantes. Si le toca a Félix Torres o a Vite, de seguro darán lo mejor.

-Ahora estás como comentarista para este partido.

-Sí, muy feliz de estar de vuelta en la cancha, como hace 32 años. Claro, con unas cuantas libras de más (risas), pero agradecido con Dios por seguir ligado al fútbol. Estaré en la previa y eso me llena de orgullo. No solo por el rival, sino por estar cerca de nuestros jugadores.

-Esa vibra positiva del Tanque Hurtado sigue intacta.

Siempre con buena vibra. Para mí, es fundamental que nuestra selección logre una nueva clasificación al Mundial. Yo no tuve esa oportunidad como jugador, pero me enorgullece haber sido parte del proceso. Ayudamos a abrir el camino, y ver los frutos hoy es gratificante.

-Hace poco volviste a la MLS.

-Sí, estuve en Los Ángeles con mi familia, celebrando el Día de la Madre. No podía dejar de visitar al Galaxy, una institución muy importante en mi carrera. Me reencontré con amigos como Mauricio Cienfuegos, José Vázquez, Paul Caligiuri y Brad Wilson. Fue un momento muy emotivo y me sentí muy querido por la afición.

