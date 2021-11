Eduardo Bores Jr. atesora el último consejo que recibió de su padre, quien lo miraba desde la tribuna del estadio Reina del Cisne de Loja, donde se disputó la final única del torneo de la segunda categoría.

El golero, de 19 años, fue la figura del Libertad lojano en la conquista del título, al imponerse en la definición por penales al Imbabura.

“Tengo su imagen parado en la tribuna diciéndome: ‘Concéntrate antes de tapar el penal’, con su mano señalaba su cabeza. Tapé el penal que nos dio el título y se lo dediqué”, detalló el arquero, quien siguió el legado familiar en la portería que inició su abuelo, el Zorro Bores, y lo continuó su padre, Eduardo Bores Jatton.

En familia festejaron en la cancha por este primer título profesional del joven guardameta hasta que su progenitor sintió un dolor en el pecho. Lo llevaron a un hospital donde falleció por un paro cardiorrespiratorio. Se fue viendo a su hijo campeón.

“Ese penal fue el mejor homenaje para mi papá. Siempre me decía que disfrute del arco, que me divierta en la cancha. Siempre creyó en mí, nunca dejó de luchar, me recalcaba que estaba para cosas grandes”, recordó el arquero.

También rememoró los varios viajes de su padre hacia distintas ciudades del país, como el de la final a Loja para verlo en acción. “No sé de dónde sacaba fuerzas, pero siempre estaba ahí, apoyándome”, dijo.

Eduardo Bores Jatton (d) festejó en la cancha del estadio Reina del Cisne el título obtenido por su hijo (c). CORTESÍA

Eduardo comentó que su papá le enseñó a ser fuerte y lo demostró en estos momentos de dolor. Con cariño recibió cada pésame de familiares, amigos y gente del fútbol, que llegaron al velorio que se llevó a cabo en Quito.

“Hubiera querido tener más años para poder compartir junto a él. Pero me quedo tranquilo porque lo disfruté, me vio ascender a primera categoría y quedar campeón”, enfatizó.

Ahora se enfocará junto a su familia en cumplir con el deseo de su padre, quien les había pedido que cuando fallezca, sus cenizas sean esparcidas en la cancha del estadio Atahualpa.

Nicolás Vega, gerente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), donde el exgolero se desempeñaba como director de competiciones, le dio a conocer a Eduardo que harían realidad el deseo de su progenitor.

El directivo estaba impactado por la repentina muerte de su amigo. “Estuve en contacto con Eduardo que estaba apoyando a su hijo en la final en Loja. Me dijo que estaba muy feliz por el logro de su hijo, que se lo merecía. A una hora de eso me llama la esposa y me dice que falleció Eddy, no podía creerlo”, detalló Vega.

Sobre el legado de Bores en el fútbol ecuatoriano, enfatizó en la creación del equipo Ciudad de Quito, donde surgieron figuras como Álex Aguinaga, y actualmente en la fuerza que le dio a los torneos de formativas de Pichincha para dar espacio a los nuevos talentos.