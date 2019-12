Consternación por fallecimiento de Realpe Leer más

Edison Realpe, jugador que falleció el domingo 22 de diciembre de 2019 en la vía Esmeraldas - Rioverde, era un chico muy alegre fuera de la cancha, pero dentro de ella se transformaba, era un bravo. El deportista tenía planificado con mucho tiempo de anticipación lo que iba a hacer en su último viaje, en el carro que siempre soñó comprar.

Ocho día antes de la tragedia, en su cuenta de Facebook grabó un video de invitación para el partido que se iba a jugar en Rioverde.

Sus compañeros ahora lo recuerdan como un tipo feliz. El jugador que fue sepultado el martes 23 en Rioverde, llegó muy joven a River Ecuador para jugar en la serie B y luego ser parte de su ascenso a la categoría de privilegio.

Quería ser famoso

Mario Canessa, quien fue presidente del equipo de la banda roja, recuerda con nostalgia a Realpe: "Edison era inquieto, alegre y tenía firme el propósito en su mente. Estuvo en el proceso de la serie B y en la A. Su temperamento era muy fuerte en la cancha”, expresa Canessa. “El día que ascendimos en Manta me dijo que siempre soñó jugar en la A, no por dinero sino porque quería ser famoso”, agregó como anécdota.

Cristian Cruz, jugador de Liga de Quito y con quien compartió también en River Plate lo recuerda así: "Él era un chico muy divertido, le gustaba las bromas, siempre andaba con la sonrisa presente, pero era bravo a la hora de jugar. Me duele y mucho lo que le pasó. Cuando llegó a Liga de Quito, estuvo en mi casa una semana hasta que encontró departamento. Es muy triste lo que le pasó".

Danny Luna, ahora jugador del Nueve de Octubre, fue compañero de Realpe desde el 2014 al 2017 en River Ecuador y dijo: “Realpe era una persona alegre le gustaba hacer broma a todo mundo, pero eso si en la cancha era diferente se transformaba era bravo y no se dejaba de nadie. Las veces que me tocó jugar con él a pesar de su corta edad siempre me decía, Cholo tú no bajes mucho a marcar que yo solito me encargo de que no me pase nadie”, confiesa Luna.