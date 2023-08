A lo largo de la última década las puertas del ciclismo europeo se han abierto para los corredores ecuatorianos. Uno de los más recientes, el imbabureño Kevin Navas, se unió ya a la nómina de esa legión encabezada por Richard Carapaz.

La Locomotora del Carchi, con su cuarto lugar y victoria de etapa en el Giro de Italia 2018 y el posterior título en 2019, fue quien hizo que el mundo vuelva los ojos hacia los pedalistas de la Mitad del Mundo.

Luego le sucedieron nombres como Miryam Núñez, Jhonatan Narváez, Jonathan Caicedo, los primos Alexander y Jefferson Cepeda, Steven Haro, Richard Huera, Santiago Montenegro, Benjamín Quinteros, Joel Fuertes, Martín López, entre otros.

En los últimos meses, a esa camada se unió el actual campeón panamericano juvenil de ruta, Kevin Navas, quien correrá hasta finalizar la actual temporada en el club formativo Pindal Caja Rural de España.

Desde Asturias (España), Navas habló con EXPRESO y contó cómo se dio su vinculación a la escuadra europea. “Venían siguiendo mi carrera. Mi actuación en el Panamericano los convenció de contratarme”, contó el pedalista de 18 años.

Los inicios en el deporte del oriundo de Ibarra (Imbabura) siempre estuvieron ligados al ciclismo, aunque también practicó algo de motocross. A raíz de la pandemia de covid-19 se decantó por la ruta y se tomó en serio su práctica desde 2021.

El tricolor (segundo desde la derecha) con la plantilla del Pindal Caja Rural. Cortesía

En esta decisión incidieron sus padres, Vinicio Navas y Christina Paredes, quienes le regalaron su primera bicicleta para que descubriera que el ciclismo era lo suyo.

De los registros del Team Pichincha, Kevin ha tenido un importante ascenso, sobre todo en esta temporada en la que, además de lograr dar el salto a Europa, se consagró campeón panamericano junior en Panamá. El mayor logro de su corta estancia en el ciclismo.

A la medalla debe sumar los tres títulos nacionales de pista y la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Ruta de 2023, desarrollado en Tulcán (Carchi).

El pasado 7 de julio, Navas llegó a suelo español y durante ese tiempo se ha estado acoplando a su nueva forma de vida. “El cambio ha sido importante por la comida, otro horario, pero nos estamos adaptando, buscando el sueño de llegar a ser profesional aquí”.

En cuanto a la forma de correr en Europa, el tricolor reconoció que es “súper distinta”, porque en el país estaba acostumbrado a disputar las pruebas con un pelotón integrado máximo por 60 u 80 ciclistas, mientras que allá lo hace con 280 o 300.

Navas (tercerdo desde la edrecha) integrando la delegación en el Mundial de Escocia 2023. Cortesía

“Al principio me costó adaptarme a esta forma de correr, pero creo que nos estamos acoplando muy bien”, comentó el imbabureño, quien debutó en la Vuelta a Itzulia Junior a la semana de haber arribado a España.

Su estreno con el jersey del Pindal Caja Rural fue aceptable, si se toma en cuenta que prácticamente acababa de bajarse del avión y en plena competencia sufrió un leve accidente, por lo que finalizó en el puesto 40 entre casi 300 ciclistas.

Lejos de considerar al actual ícono del ciclismo ecuatoriano, Richard Carapaz, como su referente, Navas tiene como ídolo a su coterráneo Martín López, quien pertenece al equipo World Tour Astana Qazaqstan.

“De Martín me agrada la humildad, la sencillez, la energía que transmite y también que no se guarda nada y comparte su experiencia con los ciclistas que venimos atrás, por eso lo admiro mucho”, destacó Kevin, quien a nivel internacional no se fija en ningún pedalista.

Mientras va desarrollando su carrera como ciclista, el campeón panamericano junior también planea continuar, a la par, con su formación académica y tiene previsto estudiar algo ligado al deporte o sicología.

Kevin formó parte de la delegación nacional que disputó recientemente el Mundial en Escocia. Ahora su objetivo se centra en la Vuelta al Ecuador 2023, la cual tendrá lugar del 23 al 30 de septiembre.