Ecuatoriano Gonzalo Escobar eliminado, Djokovic avanza a cuartos de final

El bosnio Brkic y el ecuatoriano Escobar (d) no pudieron ante los australianos Jason Kubler y Rinky Hijikata.

El tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar, haciendo dupla con el bosnio Tomilas Brkic, se despidieron este lunes 23 de enero del torneo de dobles masculinos del Abierto de Australia 2023, tras caer en octavos de final ante la pareja de locales conformada por Jason Kubler y Rinky Hijikata.

Tras dos horas y 17 minutos de partido, y parciales de 1-6, 7-6 y 6,4, el manabita y herzegobino dijeron adiós en el primer Gran Slam del año.

El tricolor tuvo la posibilidad de revertir el partido en el segundo set, pero lo dejó escapar al perder en tie por 10-8. Con su salida del dobles masculinos, Escobar queda fuera totalmente del torneo, ya que en dobles mixtos, coincidentemente Hijikata, lo eliminó el viernes pasado.

En el partido de la fecha, el serbio Novak Djokovic, sembrado # 4 del torneo, pasó por encima del australiano Alex De Miñaur al superarlo por un rotundo 6-2, 6-1 y 6-2 en dos horas y seis minutos, por lo que se enfrentará en cuartos de final al ruso Andrey Rublev, quinto sembrado

El campeón de 21 títulos ‘major’ no acusó las molestias en el muslo de la pierna izquierda que le dificultaron los desplazamientos en sus duelos previos contra el búlgaro Grigor Dimitrov (27) y el francés Enzo Couacaud.

“Gracias por venir, quería ganar en tres sets; siento que no hayan podido presenciar un partido más largo... Jugué el mejor partido de lo que va de la temporada. No he sentido ninguna molestia”, explicó.