Ecuador vs. Perú: Para Roberto Palacios "fue difícil jugar contra la Tri en Quito"

Roberto Palacios (c) se desempeña como embajador de la Federación Peruana de Fútbol.

El histórico exseleccionado peruano Roberto Chorrillano Palacios recordó en diálogo con EXPRESO los partidos que disputó ante Ecuador por eliminatorias, Copa América y amistosos. Es el jugador récord de Perú con 128 encuentros y 19 goles, de los cuales tres fueron ante los ecuatorianos. Tiene claro que la Tri llega en mejor momento que su selección, pero confía en que la Bicolor pueda conseguir un buen resultado en Quito.

- ¿Cómo analiza el partido Ecuador vs. Perú?

- Conocemos que los dos últimos partidos que se han jugado en Quito los ganó Perú, algo que era difícil, complicado, pero creo que enfrentó a un Ecuador en mal momento y considero que hay pocos equipos que van a allá pensando en conseguir los tres puntos. Sin embargo, esta vez no sé qué pueda suceder, porque anteriormente siempre fue favorito Ecuador y no consiguió los tres puntos. Además, Perú no llega en buen estado de forma.

- ¿Afectará el cambio de entrenador en Ecuador?

- Cuando hay estas situaciones, siempre el jugador quiere mostrarse, llenarle los ojos al técnico y creo que en esta oportunidad los mismos muchachos van a hacerlo porque quieren continuar en la selección. Perú no pasa por un buen momento, por lo que tranquilamente se puede pensar en que Ecuador ganará, pero cada partido es distinto y esperemos a ver qué pasa.

- Tras el empate con Colombia, ¿qué espera del duelo con Ecuador?

- Estaba convencido de que al menos saquemos un empate frente a Colombia, por cómo viene la selección peruana, lo que hacía que las aspiraciones de ganar se compliquen. Ahora con Ecuador, la cosa es un poco más difícil porque jugaremos en la altura, como visitante, y eso lo complica aún más. La Tricolor hizo un gran partido ante Brasil y le faltó poco para llevarse un punto al menos. Así que estoy seguro de que el partido del martes contra Perú va a ser muy difícil, porque Ecuador de seguro va a salir a ganar desde el primer minuto.

Roberto Palacios fue campeón con Liga de Quito y 128 veces seleccionado por Perú. ARCHIVO / EXPRESO

- ¿Qué recuerda de los cotejos que disputó frente a Ecuador?

- Fueron partidos lindos, interesantes, muy disputados. En Ecuador era difícil que nosotros pensemos en sacarles los tres puntos, al menos intentábamos lograr un empate, siempre fue difícil ganar allá. En cambio, jugando en Lima teníamos la obligación de vencerlos, porque si quieres clasificar debes ganar todos los encuentros en casa.

- ¿En la retina tiene algún partido especial ante la Tricolor?

- Para mí todos fueron especiales, porque en ninguno me fui sin marcarles (risas). Fueron grandes partidos, compartí con grandes jugadores como Álex Aguinaga, Édison Méndez o el Tin Delgado. Los recuerdos son muy bonitos porque al final ahora tengo la amistad de ellos.

- ¿Qué recuerda de su paso por Liga de Quito?

- Fueron dos años (2005 y 2007) espectaculares para mí, porque disfruté mucho, salí campeón (2005) y lo más hermoso fue compartir con esa linda hinchada de Liga, así que estoy agradecido con Ecuador por esos dos años que pasé. Además, viví duelos especiales como contra Barcelona, y cómo no, los partidos contra Deportivo Quito, que eran clásicos, no se podían perder. Fue un lindo paso por Liga de Quito.

- ¿Mantiene contacto con jugadores ecuatorianos?

- No tengo contacto permanente con todos los jugadores, pero sí hay momentos en que nos comunicamos. Por ejemplo, hablamos de vez en cuando con Álex Aguinaga y Patricio Urrutia. Recientemente tuve la oportunidad de conversar con Franklin Salas para felicitarlo en su cumpleaños. También mantengo contacto ocasional con otros exjugadores importantes de Liga de Quito, como Édison Méndez, Giovanni Espinoza, Jairo Campos y Tin Delgado. Les envío un abrazo enorme a todos; formamos un grupo espectacular y espero que en algún momento podamos reencontrarnos.

- ¿Cómo analiza el actual momento de Perú?

- Las posibilidades de que Perú clasifique al Mundial las veo complicadas. El momento que está viviendo la selección es algo que nunca antes había pasado, la posición en la que estamos. El hincha está apenado por la situación en la que nos encontramos.

- ¿Cree que no cayó bien la llegada de Jorge Fossati a la selección?

- La selección empezó mal estas eliminatorias. Con la dirección de Juan Reinoso los resultados no se dieron. Luego llega Fossati pensando en que las cosas iban a mejorar, pero no fue así y se mantienen igual.

