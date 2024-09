Copa Ecuador: Una nueva decepción para Emelec

Los jugadores de Emelec no encontraron la forma de derrotar el arco de Técnico Universitario y además carecieron de efectividad en la definición por penales.

El partido entre Emelec y Técnico Universitario, disputado el domingo 8 de septiembre en el estadio Capwell por la Copa Ecuador, estuvo marcado por un incendio en el camerino del cuadro ambateño que obligó a la paralización del encuentro por más de diez minutos, a la media hora de juego, y la demora en el inicio de la segunda etapa.

Las acciones en la cancha presentaron a un Rodillo Rojo ordenado y apelando al contragolpe con la velocidad de Jefferson Caicedo, y unos azules que buscaban acercarse al arco de Walter Chávez. Tuvieron la oportunidad más clara de anotar al minuto 26 cuando Juan Pablo Ruiz Gómez, solo ante el golero rival, remató alto.

La suspensión por la alarma de incendio hizo que los equipos frenen la vocación ofensiva y tras el regreso al juego no retomen ese nivel de ataques de ida y vuelta. A esto se sumó la lesión del delantero eléctrico Jaime Ayoví, quien figuraba como el referente en el ataque de los locales.

Así quedó el camerino de #TécnicoUniversitario luego del incendio en el Estadio Capwell de Guayaquil contra Emelec por Copa Ecuador pic.twitter.com/ETU5O8eG4s — Alex Cañizares (@AlexJavier14) September 9, 2024

En el descanso, los futbolistas del Rodillo Rojo se dedicaron a ver los daños en sus pertenencias por el flagelo que, según los primeros informes, se habría producido por un cortocircuito en un celular que se estaba cargando.

Pasaron los 15 minutos reglamentarios y los elementos del cuadro ambateño no regresaban a la cancha entre los rumores que podrían no seguir con el juego y que no aceptaron trasladarse a otro de los camerinos del estadio Capwell.

MÁS PROBLEMAS

La caída de bengalas en la cancha provocó una nueva paralización. FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

Tras más de media hora, el partido se reanudó con unos visitantes poniendo a prueba al golero Pedro Ortiz con un remate de Diego Armas. Parecía que el juego iba a ganar en intensidad, pero la caída de bengalas en la cancha, que habrían sido lanzadas desde los exteriores del estadio, provocó una nueva paralización.

Después de controlar este problema, los eléctricos fueron tomando el control de las acciones de la mano de Ruiz Gómez, quien tuvo al juvenil Elkin Muñoz como su socio. Lanzamientos de larga distancia de los dos ofensivos azules y de Maicon Solís, fueron las mayores acciones de peligro. Este último fue expulsado en los adicionales por excederse en reclamos por una falta en el área ambateña.

El gol no llegó y la definición del clasificado a los cuartos de final se dio mediante los lanzamientos de penales en los que Cristian Erbes, Andrés Ricaurte y Diogo Bagüí fallaron sus remates, lo cual permitió que Técnico Universitario avance en la Copa Ecuador.

