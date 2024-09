Alberto Montaño: "Perú no tiene recambio de generación; Ecuador sí"

No se consideró un gran futbolista, pero su disciplina e inteligencia táctica en la cancha le permitieron ganarse la confianza de sus entrenadores. Fue defensor de la selección ecuatoriana, donde logró abrirse espacio entre leyendas como Iván Hurtado, Jimmy Montanero, Holger Quiñónez y llegó a ser el capitán.

En una entrevista con EXPRESO, Alberto Montaño (54 años) da sus impresiones de cara al choque ante Perú. Afirma que el rival se ha ganado el cartel de ‘clásico’ debido al conflicto bélico de 1996, denominado Guerra del Cenepa. Además, recuerda el histórico 4-1 de la Tri sobre la Bicolor en las eliminatorias para el Mundial de Francia 1998.

Nunca se le había ganado a Perú en eliminatorias ¿Esperaban esa goleada?

Estábamos convencidos de que teníamos una gran selección. Ellos tenían grandes jugadores, pero nosotros a Álex Aguinaga, Eduardo ‘el Tanque’ Hurtado y a Ángel ‘Cuchillo’ Fernández en un gran momento. No pensábamos en la goleada, pero de qué le íbamos a ganar estábamos convencidos.

Estuvieron cerca de ser la primera selección en clasificar a un Mundial ¿Qué les pasó?

Le ganamos a Argentina y a Venezuela en Quito. Éramos punteros. El problema después fueron las salidas de jugadores al exterior. Máximo Tenorio se fue al Vasco da Gama; Iván Hurtado, al Tigre; Agustín Delgado y Álex Aguinaga al Necaxa. No todos eran titulares y fuimos mermando el volumen de juego. Tenerlos tres días no era lo mismo que tenerlos los 21 días que el profesor Francisco Maturana nos tenía en Quito.

No obstante, tuvieron posibilidades hasta la última fecha de clasificar al Mundial de Francia…

Teníamos que ganarle a Colombia en Quito y perdimos 1-0 con gol de Faustino Asprilla. Tuvimos que ganarle a Chile y nos empató Marcelo Salas. Empatamos en Venezuela. Nos quedamos por cuatro puntos porque Chile le ganó a Bolivia.

Fue internacional con la Tri en 57 partidos entre eliminatorias, amistosos y Copa América. cortesía

Ecuador y Perú una histórica rivalidad

¿Considera que el partido entre Ecuador y Perú es un clásico?

Sí, por todo lo que vivimos. Tuvimos un problema territorial (Guerra del Cenepa). Cuando fuimos a Perú en esas eliminatorias (1-1) llegamos al hotel como si fuéramos a la guerra. No pudimos dormir esa noche. Fue bastante hostil; tiraban cohetes. De ahí quedó como clásico. Siempre que se juega contra ellos se recuerdan esos detalles, eso de querer decir ‘aquí estamos; aquí estamos los ecuatorianos’.

¿En qué se caracteriza el juego de Perú en su historia?

En tener la pelota en el piso. Tratan de llegar bien al arco contrario. Nunca fueron de tirar pelotazos. Siempre tuvieron buenos jugadores y eso les permitía tener un volumen de juego muy importante.

Ese rendimiento histórico contrasta con el actual, ¿Dónde radica el problema?

No tienen un cambio de generación. No olvidemos que a Colombia le costó 16 años después de la generación de Carlos Valderrama y de Thomas Rincón en clasificar a un Mundial. Nosotros tuvimos uno rápido.

Entonces, ¿Ecuador es muy superior en la actualidad?

Estoy convencido. Estamos un peldaño más arriba. Respetándolos como país y selección, estamos siendo coherentes con todos los jugadores que tenemos en Europa.

¿En qué debe mejorar la Tricolor?

En la delantera. Además de Enner Valencia o Jordy Caicedo, no tenemos centrodelanteros. De ahí, tenemos defensores y volantes en gran nivel. En mis tiempos teníamos que orar para que Aguinaga o el Cuchillo Fernández no se enfermen. Ahora hasta nos damos el lujo de que Gonzalo Plata no esté en esta nómina.

¿La mentalidad de esta generación es una de sus principales fortalezas?

Ecuador ha roto el paradigma de que jugadores jóvenes vayan a Europa y que rindan. Ya no estamos pensando en llegar a los 27 o 28 años para recién consolidarnos como estrellas. Eso ayuda a la autoestima y convencimiento de que sí podemos clasificar a este Mundial.

¿Qué opina de la primera convocatoria de Sebastián Beccacece?

Creo que la mayoría de ecuatorianos estamos inconformes. Si con Félix Sánchez lo estábamos ahora con esta convocatoria aún más. Esperemos que los que están ratifiquen su llamado en la selección. Notamos injusticia con Campaña y entre otros que no se los llevó.

Alberto Montaño fue un destacado defensor central en las décadas de los 90. ARCHIVO

¿Cuál es el recuerdo que más atesora en la Tri?

El gol que le hice a Argentina el 2 de junio de 1996. Esa fue la primera vez que le ganamos de manera oficial. Me marcó porque había tenido un mal momento en Copa Libertadores contra la Universidad de Chile. Los hinchas no querían que me convocaran y los periodistas no me ponían en el once inicial. El profe Maturana me dijo: ‘Alberto, tú serás titular, acá no me has decepcionado’.

Dicen que la disciplina mata al talento ¿Coincide?

Estuve en la época de Máximo Tenorio e Iván Hurtado, quienes venían 28 partidos invictos con Emelec. En Barcelona estaban Byron Tenorio, Jimmy Montanero y Raúl Noriega, que venía de Boca. Tenía que abrirme espacio entre todos ellos para estar en la selección y poder jugar. Pude lograrlo y hasta fui capitán.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Soy director técnico. Aunque no estoy dirigiendo, estoy metido en el fútbol asesorando a jugadores. Me gusta estar seguro donde tengo conocimiento. Estudié con Diego Simeone y con Diego Cocca en Argentina. Ahora que me siento más tranquilo y relajado, quisiera volver a dirigir.

¿Algún mensaje que le deja a esta generación de futbolistas?

Deben conocer que este trabajo te da fama, dinero, pero también problemas. Que son personas públicas y que, si se equivocan, los van a criticar. De eso no todos están conscientes. Hacen cosas y luego se molestan porque los critican. Los jóvenes quieren ser como ellos. Hay que tratar de equivocarse menos.

