Ecuador vs. Perú: La felicidad de Valencia y Beccacece

La victoria de Ecuador ante Perú, el martes 10 de septiembre, por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas, dejó satisfacción en los seleccionados y en el entrenador Sebastián Beccacece.

Beccacece destaca la paciencia

"Un triunfo importante ante un rival al que no se le ganaba hace 13 años. Una victoria conseguida con paciencia y esfuerzo", resaltó el entrenador argentino.

Resaltó que "fue un paso adelante en relación al juego ante Brasil", y que les ayudará a seguir trabajando en busca de imponer su idea de juego "de tener un equipo sólido y agresivo".

Felicitó a Enner Valencia por haber marcado el gol del triunfo y haber terminado con una mala racha.

"Feliz por Enner, al que conozco desde mi etapa en Emelec; fue al primero que llamé al llegar a Ecuador. Es muy importante para el equipo, es el goleador histórico".

Valencia agradece y reflexiona

Por su parte, Superman Valencia contó que "tras marcar el gol solo quería agradecer a todos con quienes hemos compartido en esta concentración" y que fue muy bonito "escuchar mi nombre muchas veces, se sintió muy lindo".

Detalló que "cuando no se marca, uno se va frustrado. Pero hay que seguir trabajando; el profe y mis compañeros me dieron confianza".

Sobre las críticas que ha recibido, Valencia indicó que "las redes sociales no las uso hace rato. No me entero de nada de lo que la gente dice. Me dedico a dar lo mejor en beneficio de la selección, defendemos a un país y eso nos motiva".

