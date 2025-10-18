Expreso
Ecuador vs. Estados Unidos, Mundial Femenino sub-17, en vivo, hora, dónde ver, Ecuador Femenino sub-17, debut, Copa del Mundo
La Tricolor Femenina sub-17 apunta a estrenarse con un triunfo en el Mundial.CORTESÍA FEF

Ecuador vs. Estados Unidos: cómo ver en vivo a la Tri en el Mundial Femenino sub-17

Ecuador enfrenta a Estados Unidos por la primera fecha del grupo C del Mundial Femenino sub-17 que se disputa en Marruecos

Ecuador Sub-17 debuta este sábado 18 de octubre frente a Estados Unidos, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en un duelo correspondiente al grupo C del Mundial Femenino Sub-17 que se disputa en Marruecos 2025.

El compromiso se jugará en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en la ciudad de Salé, y representa un desafío mayúsculo para las jóvenes tricolores, que debutan ante una de las potencias del fútbol femenino mundial.

Ecuador llega con la ilusión de consolidar su crecimiento en esta categoría. Su presencia en Marruecos 2025 refleja el proceso de desarrollo impulsado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que busca fortalecer las bases del balompié femenino.

La Tricolor juvenil obtuvo su clasificación tras un meritorio desempeño en el Sudamericano Sub-17, donde mostró orden táctico, garra y competitividad, asegurando así el boleto mundialista. Ahora, en un escenario global, el equipo ecuatoriano busca demostrar que puede competir de igual a igual frente a selecciones de mayor trayectoria.

Del otro lado, Estados Unidos llega con la etiqueta de favorito. El equipo norteamericano tiene una amplia tradición en el fútbol femenino juvenil, respaldada por una estructura sólida de formación que se refleja en la calidad técnica y táctica de sus jugadoras.

Las dirigidas por Katie Schoepfer aspiran al título y suelen imponer un ritmo alto desde el inicio de los partidos. Con futbolistas habituadas a la competencia internacional, la escuadra estadounidense intentará dominar la posesión, presionar alto y aprovechar su poderío físico.

Los datos claves del partido

  • Fecha: Sábado 18 de octubre

  • Hora:14:00 de Ecuador

  • Estadio: Mohammed VI

  • Transmite: Teleamazonas, DSports y DGO

Sigue en vivo Ecuador vs. Estados Unidos

Para poder observar en vivo el juego de la Tricolor femenina sub-17, debes dar click en el siguiente link: https://www.plus.fifa.com/es/content/814893dd-e5d1-4025-94f3-d2c4b51a1732?gl=ec

