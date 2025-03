Ecuador vs. Chile: Pedro Vite recuerda que hay una cuenta pendiente con la Roja

En la Tricolor no se olvidan que por la denuncia de Chile recibieron sanción de iniciar eliminatorias con tres puntos menos

Por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas, Ecuador visita a Chile, en un juego clave que podría dejar a la Tricolor con pie y medio en el Mundial de 2026 y a la Roja sin opciones de llegar a la Copa del Mundo.

Además, el duelo que se disputará el martes 25 de marzo en el estadio Nacional Julio Martínez, tiene un tinte especial por la denuncia de la Roja sobre la Tri por adulteración de documentos de Byron Castillo, por la que el TAS castigó a Ecuador con tres puntos menos en el camino a la Copa del Mundo de 2026.

Los jugadores ecuatorianos no olvidan este suceso y esperan cobrar revancha. Así lo reflejó el volante Pedro Vite, quien afirmó que "duele un poco, pero seguir con eso dentro te da motivación de ir a demostrar que esto es Ecuador. Si nos quitan tres puntos, los vamos a recuperar".

Agregó que "también es algo que hay que soltar y enfocarse en nuestro presente, en la posibilidad que tenemos de dar otro paso más hacia la clasificación al Mundial por lo que hemos luchado todo este tiempo".

Sobre el proceso que han llevado con Beccacece, que los tiene invictos en los últimos seis juegos de las eliminatorias, detalló que "te da mucha libertad, pide concentración. El trabajo no se negocia nunca, tampoco la intensidad. Nos dice que atrás de nosotros está un país pendiente".

VITE, FELIZ CON SU MOMENTO EN LA TRICOLOR

Pedro Vite (i) en el festejo del primer gol de Enner Valencia, al que habilitó para el tanto. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Vite también analizó el buen momento que vive en la selección ecuatoriana. "Estoy feliz de aprovechar la oportunidad que el profe me da. Tengo el privilegio de tener grandes jugadores a mi lado y eso hace que el juego sea mucho más fácil, que se entienda mucho mejor. Mis compañeros me apoyan desde el día uno y eso me da mucha confianza", señaló.

Resaltó el gran nivel de la nueva generación de la Tricolor y la conexión que tiene con varios jugadores con los que compartió en Independiente del Valle antes de dar el salto a la MLS. "Es fácil conectar con una mirada con mis compañeros, porque con Moisés (Caicedo) jugué desde los 16 años, con Gonzalo (Plata) también, (Willian) Pacho sabe los movimientos que hago y me la da limpia. Es algo que fluye en la cancha", resaltó.

