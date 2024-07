Ecuador vs. Argentina | VER EN VIVO: minuto a minuto del partido en Copa América

Este 4 de julio, la emoción de la Copa América 2024 alcanza su punto culminante cuando Ecuador y Argentina se enfrenten en los cuartos de final a las 20:00 en Houston (Texas). El duelo encara una eliminación directa que arrojará al primer semifinalista del torneo continental que se disputa en Estados Unidos.

La selección de Ecuador, bajo la dirección técnica de Félix Sánchez Bas, ha demostrado solidez defensiva y rápidos contraataques. Por su parte Argentina, liderada por Lionel Scaloni, llega con la intención de imponer su jerarquía y calidad técnica.

Lo que esperan Sánchez Bas y Scaloni

"Es un partido que puede ser historia para el país y mi pensamiento solo se ocupa en hacer un gran partido y dar una alegría a la gente", ha asegurado Sánchez Bas. Mientras que Scaloni, el técnico argentino, no ha querido dar importancia al hecho de que la selección ecuatoriana, en 16 partidos nunca ha sido capaz de derrotar a la Albiceleste. "No creo en las estadísticas, están para romperse, aunque esperemos que no suceda. Ecuador es un equipo muy bien trabajado, con buenos jugadores y un buen entrenador", recalcó.

Ecuador vs. Argentina: minuto a minuto de la cita (desde las 20:00)

¿Qué pasa si Ecuador y Argentina empatan?

En caso de que el partido termine en empate durante el tiempo reglamentario, las reglas de la Conmebol establecen que se procederá a una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste al finalizar la prórroga, el semifinalista se determinará mediante una tanda de penales. Esta normativa añade un componente extra de tensión y dramatismo, manteniendo a los hinchas al borde de sus asientos hasta el último momento.

Argentina vs. Ecuador: formación de los equipos

Ecuador vs. Argentina: así llegan a la cita

